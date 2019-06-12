جريمة

نعايم زغلول بندوة الداخلية: شائعات تستهدف الاقتصاد

تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مواجهة الأكاذيب والتصدي للافتراءات التي تطلقها منصات التواصل الاجتماعي كان محور اهتمام الحلقة النقاشية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، وشارك في الحلقة التي نظمتها الوزارة تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، من بينهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء محمود الجمسي نائب رئيس الاكاديمية، اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة.
وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هي المنصة الأكثر متابعة في مصر وبعدها الانستجرام وتويتر. وأشارت زغلول على هامش الحلقة النقاشية إلى أنه في عام 2018، كان القطاع الأكثر استهدافا من الشائعات هو قطاع التعليم ثم التموين ثم الاقتصاد والصحة
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مأمور قسم حلوان: إصدار تصاريح دفن ضاحيا الأوتوستراد

وصلت قوة أمنية من جنوب القاهرة إلى مستشفى حلوان العام حيث تجمهر أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اليوم، وطلب مأمور قسم حلوان من الأهالي الذهاب إلى تجهيز مراسم الدفن والعزاء. وأكد مأمور قسم حلوان للأهالي أن تصاريح الدفن في طريقها إلى المستشفى. ودخل أهالي المتوفين إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.
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4 مشاهد مؤلمة لأسرتين في حادث تصادم الأوتوستراد

في مشهد ممزوج بألم الصدمة والحسرة، دخل أهالي المتوفين لا تحملهم أقدامهم واحدًا تلو الآخر إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.. صراخ وذهول وإغماءات سيطرت على المشهد أمام المشرحة في انتظار خروج الجثامين، بينما أصيب البعض منهم بانهيار حزنا على وفاة ذويهم في الحادثة البشعة. التحرير رصدت عددا من المشاهد المؤلمة لذوي الضحايا أمام مشرحة حلوان.
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مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
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ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
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