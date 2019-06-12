تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

حبل المشنقة- تعبيرية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.

تكشفت أحداث القضية، بعدما ترجل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا بخطوات ثابتة وسريعة نحو "ملهى ليلى" بمنطقة العجوزة، وألقوا زجاجتي مولوتوف على واجهته، وعادوا مسرعين إلى الدراجات البخارية، فروا بعدها هاربين. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين قيامهم بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، ناحية الملهى، لم