جريمة

تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

تحرير:تهامى البندارى ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
حبل المشنقة- تعبيرية
حبل المشنقة- تعبيرية
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.
تكشفت أحداث القضية، بعدما ترجل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا بخطوات ثابتة وسريعة نحو "ملهى ليلى" بمنطقة العجوزة، وألقوا زجاجتي  مولوتوف على واجهته، وعادوا مسرعين إلى الدراجات البخارية، فروا بعدها هاربين. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين قيامهم بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، ناحية الملهى، لم
اقرأ المزيد
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في تصادم الأوتوستراد

مشاهد مأساوية داخل جنبات مستشفى حلوان العام، تزامنا مع توافد أهالي وذوي الضحايا المتوفين في كارثة حادث تصادم الأوتوستراد، اليوم الأربعاء، وشملت قائمة المتوفين كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن ابراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

صراخ وإغماءات بين أهالي ضحايا «كارثة الأوتوستراد»

تجمع مئات من أهالي المتوفين بحادث الأوتوستراد بحلوان، أمام قسم الطوارئ بمستشفى حلوان العام، لتسلم جثث ذويهم، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء، ولم يصدر كشف نهائي بأسماء وحصيلة أعداد المتوفين جراء الحادث المأساوي، ولم تتسلم إدارة المستشفى -حتى كتابة هذه السطور- قرار النيابة بتسليم الجثث لذويهم تمهيدا لاستصدار قرار بدفنهم، وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت.
اقرأ المزيد من الأخبار
اطفاء-حريق (2)

حريق في محل ملابس بمدينة نصر بسبب ماس كهربائي

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل محل ملابس بمدينة نصر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامه فاروق، بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه، خشية امتداه لباقي العقارات والمحال التجارية المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني حول المحل، ومنعت وصول المواطنين إليه، لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه وإخماده، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الحريق.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
ذوى الاحتياجات الخاصة 2

تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات

حددت محكمة النقض الجهات الملتزمة بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وهى نسبة الـ5%، وأرست مبدأ قانونيا، خلال نظر الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 82 قضائية بجلسة 2018/02/08 طعون قضائية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر في القانون الخاص بتأهيل المعوقين، وتحديدا وعلى سبيل الحصر في المادتين 9، 10 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، الأمر الذي يعني عدم سريان هذه النسبة على غيرها من الجهات.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org