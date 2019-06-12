السمنة جريمة في حق نفسك.. تسبب سرطان القولون

السمنة من أخطر ما يواجه البشرية، فهذا المدمر الخفي يستطيع أن يلحق بك كثير من الأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وغيره من الأمراض، لذا توقف عن الإفراط في تناول الطعام.
كل أنواع الطعام تجذبك بشكل كبير ولا يهم إذا كان الطعام مفيد أم لا، كل ما ترغب به هو تناول ما يأتي على هواك، فيوجد كثير من الأشخاص الذين يرددون دائمًا إن الحياة نعيشها مرة واحدة، ويجب الاستمتاع بجميع جوانبها، لا أحد يستطيع إنكار ذلك على الإطلاق، ولكن ماذا عن رأيك في الاستمتاع مع الحفاظ على صحتك في معدلات طبيعية مهما تقدمت من العمر، من المؤكد إن الخيار الثاني هو الأفضل، فالإفراط في الطعام يعني سمنة قد تصل إلى أمراض كثيرة، قد تُشفى من بعضها والبعض الآخر لا تستطيع التخلص منه، وذلك نقلًا عن "healthline".
عندما يزداد وزنك سيزداد كل شيء في جسمك، أولًا ستزداد الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أن تراكم الدهون يضغط بشكل كبير على الأعضاء والعظام، مما يؤدي إلى تغير كبير في الهرمونات وعملية الأيض، وبالتالي تزداد الالتهابات داخل جسم الإنسان، فضلًا عن الشعور بالضغط والتوتر حيال مظهرك أمام الجميع،
عندما يزداد وزنك سيزداد كل شيء في جسمك، أولًا ستزداد الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أن تراكم الدهون يضغط بشكل كبير على الأعضاء والعظام، مما يؤدي إلى تغير كبير في الهرمونات وعملية الأيض، وبالتالي تزداد الالتهابات داخل جسم الإنسان، فضلًا عن الشعور بالضغط والتوتر حيال مظهرك أمام الجميع، ستصاب العزلة ولن تستطيع مواجهة أحد؛ بسبب انهيار ثقتك بنفسك.
ولأن السمنة جريمة في حق نفسك، ما يلي بعض من الأمراض التي قد تسببها السمنة :
1-مرض السكري من النوع الثاني
يحدث النوع الثاني من مرض السكري عندما تزداد معدلات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي والمعتاد، وبمرور الوقت من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب والسكتات الدماغية وأمراض الكليتين ومشكلات في الرؤية، فإذا كنت تعاني من السمنة عليك أن تفقد ما يقرب من 5% إلى 7% من وزن جسمك وممارسة التمرينات الرياضية بشكل معتدل، وذلك سيعمل على تأخير أو الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
2- أمراض القلب
تعتبر شائعة بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، ومع مرور الوقت من المحتمل أن تتراكم الترسبات الدهنية في الأوردة والشرايين التي تعمل على إمداد القلب بالدم، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم معدلات عالية من ضغط الدم أكثر من المعتاد، إضافة إلى مستويات عالية من الكوليسترول الضار وجميعها تساهم في أمراض القلب، فالأوردة التي أصبحت ضيقة من المحتمل أن تؤدي إلى النوبات القلبية، كما إن الجلطات التي تحدث في الشرايين الضيقة تظهر على شكل سكتات دماغية.
دراسة: فيتامين «د» ربما يطيل عمر مرضى السرطان
3-توقف التنفس أثناء النوم
يعتبر أحد الإضطرابات المزعجة التي تحدث أثناء النوم، ينتج عنها توقف في التنفس بشكل مؤقت، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن ويعيشون بالسمنة هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم، وذلك لإن تتراكم لديهم معدلات عالية من الدهون في أعضاء أجسامهم مثل الرقبة، ففقدان الوزن يساعد بشكل كبير في التقليل من كمية الدهون المتراكمة ويقلل من هذه الحالة.
4-ارتفاع في ضغط الدم
كثير من الدهون في أنسجة الجسم تتطلب مزيد من الأوكسيجين والمواد المغذية، وبالتالي فإن الأوعية الدموية ستحتاج إلى توزيع كميات أكبر من الدم إلى الأنسجة المحملة بكميات كبيرة من الدهون، وذلك يعني إن القلب سيتزايد عليه الجهد من أجل ضخ الدم حول الجسم، كما إن زيادة توزيع الجسم يضع ضغط إضافي على الشرايين، وهذا الضغط يسمى بـارتفاع في ضغط الدم، وبمرور الوقت ستتلف الأوردة ويضعف قلبك.
ينظف الكلى والكبد.. تعرف على فوائد البقدونس
5-الإصابة بأنواع من السرطان
ولأن السرطان ليس مرضًا منفردًا فإن العلاقة بين السمنة والسرطان ليست واضحة مثل أمراض القلب والسكتات الدامغية، فمازالت السمنة تزيد من خطورة أنواع محددة من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والكلى وسرطان المرارة إضافة إلى سرطان البروستاتا.
العنب والطماطم.. أسلحة طبيعية لمكافحة السرطان