السمنة جريمة في حق نفسك.. تسبب سرطان القولون

السمنة من أخطر ما يواجه البشرية، فهذا المدمر الخفي يستطيع أن يلحق بك كثير من الأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وغيره من الأمراض، لذا توقف عن الإفراط في تناول الطعام.

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

السمنة

كل أنواع الطعام تجذبك بشكل كبير ولا يهم إذا كان الطعام مفيد أم لا، كل ما ترغب به هو تناول ما يأتي على هواك، فيوجد كثير من الأشخاص الذين يرددون دائمًا إن الحياة نعيشها مرة واحدة، ويجب الاستمتاع بجميع جوانبها، لا أحد يستطيع إنكار ذلك على الإطلاق، ولكن ماذا عن رأيك في الاستمتاع مع الحفاظ على صحتك في معدلات طبيعية مهما تقدمت من العمر، من المؤكد إن الخيار الثاني هو الأفضل، فالإفراط في الطعام يعني سمنة قد تصل إلى أمراض كثيرة، قد تُشفى من بعضها والبعض الآخر لا تستطيع التخلص منه، وذلك نقلًا عن "healthline".

عندما يزداد وزنك سيزداد كل شيء في جسمك، أولًا ستزداد الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أن تراكم الدهون يضغط بشكل كبير على الأعضاء والعظام، مما يؤدي إلى تغير كبير في الهرمونات وعملية الأيض، وبالتالي تزداد الالتهابات داخل جسم الإنسان، فضلًا عن الشعور بالضغط والتوتر حيال مظهرك أمام الجميع،