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السمنة جريمة في حق نفسك.. تسبب سرطان القولون

السمنة من أخطر ما يواجه البشرية، فهذا المدمر الخفي يستطيع أن يلحق بك كثير من الأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وغيره من الأمراض، لذا توقف عن الإفراط في تناول الطعام.
تحرير:إسراء سليمان ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
السمنة
السمنة
كل أنواع الطعام تجذبك بشكل كبير ولا يهم إذا كان الطعام مفيد أم لا، كل ما ترغب به هو تناول ما يأتي على هواك، فيوجد كثير من الأشخاص الذين يرددون دائمًا إن الحياة نعيشها مرة واحدة، ويجب الاستمتاع بجميع جوانبها، لا أحد يستطيع إنكار ذلك على الإطلاق، ولكن ماذا عن رأيك في الاستمتاع مع الحفاظ على صحتك في معدلات طبيعية مهما تقدمت من العمر، من المؤكد إن الخيار الثاني هو الأفضل، فالإفراط في الطعام يعني سمنة قد تصل إلى أمراض كثيرة، قد تُشفى من بعضها والبعض الآخر لا تستطيع التخلص منه، وذلك نقلًا عن "healthline".
عندما يزداد وزنك سيزداد كل شيء في جسمك، أولًا ستزداد الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أن تراكم الدهون يضغط بشكل كبير على الأعضاء والعظام، مما يؤدي إلى تغير كبير في الهرمونات وعملية الأيض، وبالتالي تزداد الالتهابات داخل جسم الإنسان، فضلًا عن الشعور بالضغط والتوتر حيال مظهرك أمام الجميع،
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فوائد البوتاسيوم

التعب المزمن.. تعرف على 4 علامات لنقص البوتاسيوم

في رحلة البحث عن أفضل ما يفيد جسم الإنسان والأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، وجدنا أن المعادن هي أول ما يسأل عنه الأطباء عند الذهاب إليهم من أجل عمل فحص شامل، والسؤال المعتاد: هل تتناول طعامًا صحيا؟ ستجد أن كل من يعانون من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالطعام لا يفعلون شيئًا سوى إهمال ما لا يجب إهماله. فالبوتاسيوم من المعادن المهمة التي توجد بكميات كبيرة في الفاكهة الصفراء "الموز"، ولكن ما الذي يفعله البوتاسيوم في أجسامنا، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
شامبو-الحصىان

شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف

من وقت لآخر نحب تغيير نوع الشامبو للحصول على شعر صحي خالٍ من التلف، فإذا كنت من محبي الأحصنة وشكلها المميز وشعرها المنسدل، وخاصة الخيول العربية، فستجد أن مالكيها يستغرقون الكثير من الوقت لأجل العناية بشعورها التي تتطلب شامبو مخصصا، فشامبوهات الأحصنة أصبحت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمونها ويقبلون عليها، لذا قبل أن تقوم بشراء شامبو الحصان الخاص بك، عليك أولا وضع الآثار الجانبية في الحسبان، وإذا كان شعرك سيستفيد من هذه العناية الجديدة أم لا.
فوائد -النحاس

يعالج التهابات المفاصل.. ما فوائد النحاس؟

تتكون أجسامنا من مجموعة من المعادن المهمة، وعند حدوث أي خلل ستجد جسمك يعطيك بعض المؤشرات بأن هناك خطأ ما، ومن المعادن المهمة للجسم، النحاس، فدائمًا نتحدث عن فوائد الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفور، ولكن النحاس لم يأخذ حقه في الأهمية، على الرغم من أنه يحقق نموا سليما للجسم، ويحسن من صحة الأنسجة والشعر والعينين، كما أنه يزيد من إنتاج الطاقة؛ لذا عليك الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، مثل الأفوكادو والشعير واللحوم والمكسرات والشوفان، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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خل-حمض-التفاح

يتحكم في الكوليسترول.. تعرف على فوائد خل التفاح

كلما تم البحث وعمل دراسات على خل حمض التفاح، كانت فوائده واستخداماته بمنزلة معجزة، بداية من قدرته الهائلة على التسريع من تحقيق أعلى معدلات الشفاء من الجروح إلى التطهير أو التعقيم، فاستخداماته ليس لها حدود، حيث يستخدم في التخفيف من مشكلات المعدة فهو يمنع عسر الهضم بشكل كبير، وإذا تحدثنا عن استخداماته بالنسبة للشعر والبشرة فهو يعمل على معالجة القشرة، ويخفف من حدة حروق الشمس، وبما أنه مصنوع من التفاح فإن خل حمص التفاح يشكل دعما كاملا من أجل صحة الإنسان، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
فيتامين د

دراسة: فيتامين «د» ربما يطيل عمر مرضى السرطان

تكمن وظيفة فيتامين (د) الأساسية في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور. يعزز فيتامين (د) عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما يتحكم في دخول وخروج المعادن في العظام. وبالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث جديدة، حسب صحيفة "medicalnewstoday"، إلى أن فيتامين (د) له دور مهم في تنظيم عمليات نمو الخلايا، بما في ذلك قمع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي. وكشف عدد من التجارب السريرية الحديثة عن أن تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يطيل عمر مرضى السرطان.
فيتامين د

تعرَّض لأشعة الشمس.. فيتامين «د» يحمي من السرطان

يعد فيتامين (د) أول الفيتامينات الموصى بها من أجل الحفاظ على صحتك؛ فعلى سبيل المثال يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة فتصبح أكثر إشراقًا، ويمنع التهاب مفاصل الجسم، وفي الآونة الأخيرة من المؤكد أنك انتبهت إلى البعض وهم ينصحونك بتناول هذا الفيتامين من أجل الحفاظ على صحة العظام، ولكن الذي لا تعرفه أن أهميته تطورت بشكل كبير، فأصبح قادرًا على حمايتك من خطورة الموت بسبب السرطان. بشكل عام، عليك الإكثار من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين؛ فعلى سبيل المثال، عليك الإكثار من الكبدة وصفار البيض والمشروم والجمبري.
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