كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل هواوي الجديد

يواجه العملاق الصيني هواوي العديد من العثرات، بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب عليه، وحظر جوجل جميع تعاملاتها معه، لذا تحاول إنشاء نظام جديد بديل عن الأندرويد

تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".

1) اسم HongMeng هو اسم كودي، وليس الاسم الأخير لنظام التشغيل، 2) فيما يتعلق بأسماء النظام التي تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS". لكن تشير التقديرات إلى أنه قد يسمى Oak OS. 3) سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى