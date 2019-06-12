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كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل هواوي الجديد

يواجه العملاق الصيني هواوي العديد من العثرات، بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب عليه، وحظر جوجل جميع تعاملاتها معه، لذا تحاول إنشاء نظام جديد بديل عن الأندرويد
تحرير:مي فؤاد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م
هواوي
هواوي
منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
1) اسم HongMeng هو اسم كودي، وليس الاسم الأخير لنظام التشغيل،  2) فيما يتعلق بأسماء النظام التي تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS". لكن تشير التقديرات إلى أنه قد يسمى Oak OS. 3) سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى
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واتساب

لزيادة الخصوصية.. واتساب يلغي خاصية حفظ الصور

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم. يقول معظم الأشخاص الذين يستخدمون واتساب إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، أصدر "واتساب" تحديثا جديدا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن.
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المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»: الصفحات خارج الخدمة

تعرض موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم وصول المستخدمين من الأشخاص والمؤسسات والشركات إلى صفحاتهم الخاصة، فيما لم يعلن الموقع أسباب العطل حتى الآن. وكان "فيسبوك"، تعرض في 14 مارس الماضي، إلى أكبر مشكلة تقنية في تاريخه، إذ اشتكى رواد الموقع من عطل مفاجئ، أدى إلى فشل إرسال الرسائل عبر الماسنجر. ويتعرض موقع "فيسبوك" للأعطال بشكل مستمر، إذ فوجئ رواد المواقع الشهير، في 24 نوفمبر الماضي بعطل مفاجئ أدى إلى فشل الوصول إلى حساباتهم.
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هواوي

هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
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المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
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كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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بعد الحظر الأمريكي.. هواوي تتخلى عن كابلاتها البحرية

يبدو أن العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية الشهر الماضي على الشركة الصينية العملاقة هواوي، بدأت تؤتي ثمارها. اضطرت شركة هواوي الصينية إلى محاربة الشكوك والمخاوف بشأن أمان معدات الشبكات الخاصة بها لسنوات عديدة، والتي تُوجت في الآونة الأخيرة بوضعها على قائمة سوداء للولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن تتنحى هواوي رسميًا عن أحد أهم مجالات الأعمال التجارية، من خلال التخلي عن قطاع أعمال الكابلات البحرية، وتقليص حجمها حسب موقع "the verge".
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