كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل هواوي الجديد

يواجه العملاق الصيني هواوي العديد من العثرات، بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب عليه، وحظر جوجل جميع تعاملاتها معه، لذا تحاول إنشاء نظام جديد بديل عن الأندرويد
منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير.
بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
1) اسم HongMeng هو اسم كودي، وليس الاسم الأخير لنظام التشغيل،
2) فيما يتعلق بأسماء النظام التي تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS". لكن تشير التقديرات إلى أنه قد يسمى Oak OS.
3) سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى
1) اسم HongMeng هو اسم كودي، وليس الاسم الأخير لنظام التشغيل،
2) فيما يتعلق بأسماء النظام التي تم تقديمها، تشمل القوائم "Huawei Ark OS" و"Huawei Ark" و"Ark" و"Ark OS". لكن تشير التقديرات إلى أنه قد يسمى Oak OS.
3) سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من عام 2020.
4) يعمل نظام التشغيل الجديد على جميع الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية، بالإضافة لأجهزة التليفزيون والسيارات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء.
5) يعد هذا النظام هو الخطة البديلة للشركة، حال اشتعال الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لذا كان قيد التطوير منذ عام 2012.
6) يتم اختبار نظام التشغيل الآن، وسيحل محل نظام التشغيل أندرويد بالتدريج على أجهزة هواوي في الفترة المقبلة.
7) تسعى هواوي من خلال هذا النظام فى الأسواق لردع نظامى التشغيل أندرويد وأجهزة أيفون.
8) ليس من المعروف ما إذا كان نظام التشغيل هذا يستند على نظام أندرويد مفتوح المصدر أو ربما يستند على نظام آخر.
9) سيكون النظام شبيه تطبيقات أندرويد.
10) لا يقدم النظام الجديد أي شيء جديد عندما يتعلق الأمر بالشكل والمظهر. يبدو وكأنه توأم لنظام أندرويد.
11) حتى الآن لم نتعرف على أي مميزات لهذا النظام التشغيلي الجديد لهواتف هواوي.
12) سيأتي مع متجر التطبيقات الخاص به Aptoide الذي تم تثبيته مسبقًا، كبديل لمتجر الأندرويد الحالي جوجل بلاي.
13) استخدمت هواوي نظام التشغيل "هونج منج" في هواتفها الذكية بالفعل بصورة مخفية داخل نسختها من أندرويد دون أن يلاحظ أحد.
14) ربما تقدم هواوي نظام التشغيل الجديد لأول مرة مع إصدار هواتف ميت 30.
15) قد تدعم هواوي تطبيقات أندرويد وستتمكن من تنزيل هذه التطبيقات باستخدام متجر تابع لجهة خارجية.
16) لن يكون لدى النظام الجديد متجر Google Play أو تطبيقات جوجل الخاصة، وذلك لأن شركة هواوي ستتوقف عن تلقي ترخيص لخدماتها هذا العام في 19 أغسطس 2019.
17) ربما تستعين هواوي خلال إنشاء هذا النظام بالشركات الصينية فقط، ولن تعتمد مرة أخرى على أي شركة أجنبية.
18) تكمن صعوبة النظام الجديد، في إنشاء متجر تطبيقات يمكنه تقديم مجموعة يمكن أن تتطابق مع ما يمكن للمستهلكين العثور عليه على الهواتف مع الوصول إلى نظام أندرويد القياسي.
19) ما زال الجميع في حالة انتظار للشكل النهائي للتطبيق، وهل سيظل يحمل هذا الاسم، أم سيتغير اسمه من أجل الترويج له بطريقة سهلة.
20) كانت هناك العديد من أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة البديلة، التي كافحت من أجل جذب الانتباه في السنوات الأخيرة؛ مثل ويندوز فون، نظام تشغيل بلاكبيري ونظام Sailfish OS واوبنتو للهواتف الذكية ونظام التشغيل Firefox OS، ما يثبت أنه ليس من السهل الابتعاد عن اللاعبين المعروفين في نظام أندرويد وأي أو أس.
21) إذا كان لدى هواوي أي أمل في أن تتعامل منصتها الجديدة خارج بلدها الأصلي، فسوف تحتاج إلى ضمان دعمها لمعظم التطبيقات الرئيسة منذ إطلاقها، والتي ليست سهلة إلى هذا الحد.