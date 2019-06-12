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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل السعوديين، وجاء ضمن سلسلة حفلات «موسم جدة»، وقبله بأيام أحيا محمد حماقي حفلا بمنطقة الدمام السعودية ورفع الحفل لافتة (كامل العدد)، ومن المنتظر أن يقدم حفلا آخر منتصف الشهر.   جدة???????????? pic.twitter.com/xCHrabKvrI — تركي آل الشيخ (@ June 10,
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حفل-اليسا (6)

إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا: جيدة وأفتقد منزلي

حرصت المطربة إليسا، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد أن سافرت إلى ألمانيا لاستكمال رحلتها العلاجية بعد أن أصابها السرطان العام الماضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر":"لا يمكن أن أنتظر للعودة في لبنان أكثر من ذلك، أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب"، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل وبعثوا لها العديد من رسائل الحب، كما كتب لها الملحن محمود الخيامي: "يارب دايما سعيدة وناجحة وشخصية جميلة".
محمد-عبده

في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.
محمد رمضان

محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
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عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
مسلسل- زلزال (3)

محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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