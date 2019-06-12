محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الفنان محمد رمضان

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل السعوديين، وجاء ضمن سلسلة حفلات «موسم جدة»، وقبله بأيام أحيا محمد حماقي حفلا بمنطقة الدمام السعودية ورفع الحفل لافتة (كامل العدد)، ومن المنتظر أن يقدم حفلا آخر منتصف الشهر. جدة???????????? pic.twitter.com/xCHrabKvrI — تركي آل الشيخ (@ June 10,