ديسكو محترم للعائلات.. أول ملهى ليلي في السعودية

الملهى لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية بمدينة جدة.. واستياءٌ بين المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ رفضا لافتتاحه في المملكة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

في شهر ديسمبر من العام الماضي، تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العديد من التطورات والفعاليات في مجال الترفيه، مثل استقبال كبار المغنين العالميين لعقد الحفلات الغنائية بالإضافة للعروض المسرحية، حيث قال آل الشيخ في تغريدة، يناير الماضي "إن شاء الله سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية".

وآخر هذه التطورات كان الإعلان عن افتتاح ملهى ليلي في مدينة جدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، ليكون الأول من نوعه في المملكة. فبعد دبي وبيروت، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" ستفتتح فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة. إلا أن الملهى لن يسمح

وآخر هذه التطورات كان الإعلان عن افتتاح ملهى ليلي في مدينة جدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، ليكون الأول من نوعه في المملكة.

فبعد دبي وبيروت، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" ستفتتح فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة.

إلا أن الملهى لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، دون السماح لمن هم دون الـ18 عاما بالدخول إليه.

وأضافت الإذاعة أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشارا واسعا لمقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، المقرر له غدا الخميس.

وظهر في الفيديو صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي أكد أنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، وأشار إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

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وعلى الرغم من كل هذه الضوابط التي أحاطت بظروف تشغيل هذا الملهى الليلي، إلا أن العديد من رواد التواصل الاجتماعي أعربوا عن استيائهم من هذه الأنباء.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاجات على موقع "تويتر" مثل "#ديسكو_في_جدة“ و"#لا أرضى_بمنكرات_جاري"، اعتراضا على افتتاح الملهى الليلي.

حيث قال صاحب حساب "myramzii" في تغريدة له: "في جدة، بار حلال!!!!!! شيشة!! الدخول 500 ريال!!"، وأضاف أن "الفكرة مستوحاة من البار!" واصفا إياها بأنها "تقليد أعمى وعقدة نقص وفرط انسلاخ عن القيم جعل البعض يبحث عن أي فكرة لا تُشبهنا ولا تُشبه ديننا ولا قيمنا ولا أخلاقنا".

وتابع: "احترموا دينكم، قيمكم، مجتمعكم، بلادكم التي تضم أقدس وأطهر بقاع الأرض".

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واعتبر العديد من المتابعين أن ما تقوم به هيئة الترفيه "بعيد كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها"، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن "يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام.

في المقابل كان بعض المتابعين أكثر تقبلا لهذه الفكرة حيث قال مستخدم آخر يحمل اسم "mbedev" في تغريدة له تحت هاشتاج #نايت_كلوب "'وايت كلوب' يُفتتح قريبا بجدة، بس الغريب البعض يقول 'نايت كلوب إسلامي' أو فيه 'بار حلال'، ليش المصطلحات الشاذة هذه؟؟ ببساطة قول 'نايت كلوب بدون كحول'".

وأضاف: "إذا كان مُصرح فيه من الجهات المعنية هنا ينتهي كثر الكلام والشوشرة، ولك اختيار ما تقبله نفسك الحلال بيّن والحرام بيّن".

من جانبه قال سيرج طراد مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" لـ"لبي بي سي": "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي، كما أنه لن يسمى 'ملهى' بل 'مقهى'".

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في الوقت نفسه أكد طراد لموقع "ستيب فيد" أن الملهى الليلي سيكون به "حلبة رقص"، مضيفا أنها ستكون مفتوحة لكل من الرجال والنساء.

وفي السياق نفسه قال طوني حربي المدير التنفيذي لشركة "آدمايند" صاحبة الملهى " إن "مقهى وايت" سيفتتح على طول واجهة جدة البحرية، وسيضم أنواعًا مختلفة من الموسيقى تلبي الأذواق المختلفة.

وكشفت الدعاية التي نشرتها الشركة صاحبة الملهى أن المغني الأمريكي الشهير "ني يو"، سيحضر حفل الافتتاح المقرر له غدا.