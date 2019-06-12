سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ديسكو محترم للعائلات.. أول ملهى ليلي في السعودية

الملهى لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية بمدينة جدة.. واستياءٌ بين المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ رفضا لافتتاحه في المملكة
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ملهى ليلي - أرشيفية
ملهى ليلي - أرشيفية
في شهر ديسمبر من العام الماضي، تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العديد من التطورات والفعاليات في مجال الترفيه، مثل استقبال كبار المغنين العالميين لعقد الحفلات الغنائية بالإضافة للعروض المسرحية، حيث قال آل الشيخ في تغريدة، يناير الماضي "إن شاء الله سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية".
وآخر هذه التطورات كان الإعلان عن افتتاح ملهى ليلي في مدينة جدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، ليكون الأول من نوعه في المملكة. فبعد دبي وبيروت، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" ستفتتح فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة.  إلا أن الملهى لن يسمح
اقرأ المزيد
مفاوضات-السودان.jpg3 (2)

من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
المجلس-العسكري-في-السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
سجن

الكشف عن وجود «سجناء فضائيين» في العراق

أزمة جديدة أثيرت في العراق، تشير إلى شبهات فساد داخل السجون، بإهدار مبالغ مالية طائلة على "سجناء فضائيين"،، إذ طالب رئيس تحالف "سائرون" البرلماني النائب برهان المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، لبحث عقود الإطعام في السجون، والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات شهريا، مشيرا إلى أن " هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وأنها تضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"، بحسب بيان نشرته شبكة "السومرية" عن المعموري، ونقلته وكالة سبوتنيك،
اقرأ المزيد من الأخبار
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الملك-سلمان

السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي

أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.
السودان

السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني»

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org