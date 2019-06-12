رياضة

القبض على رئيس وفاق سطيف بعد تورطه في قضايا فساد

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
وفاق سطيف
وفاق سطيف
كشفت تقارير صحفية جزائرية أن الغرفة الجزائية الجزائرية، أعلنت اليوم الأربعاء، قرار محكمة سطيف الذي جاء بإدانة حمار حسان رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال خاصة، وفقًا للمادة 41 من قانون الفساد. وأكدت التقارير أنه تم مقاضاة رئيس نادي وفاق سطيف بإدانته وتلاعبه بالعقارات وهو ما يمثل فسادًا واضحًا بحسب ما أعلنته الصحف في الجزائر وبالتحديد صحيفة النهار الجزائرية بعدما نشرت عبر حسابها على تويتر خبر القبض على رئيس سطيف.
رئيس وفاق سطيف أوهم العديد من الأشخاص بأنه يمتلك وحدات سكنية فاخرة في وسط المدينة وقام ببيعها واستلم مبالغ مالية ضخمة دون أن يسلم الوحدات السكنية. فريق وفاق سطيف الجزائري أنهى الموسم ببطولة الدوري في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة الجزائرية برصيد 45 نقطة. وكان فريق وفاق سطيف الجزائري قد تأهل لنصف
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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