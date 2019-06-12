«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

حسن شحاتة

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.

وأضاف حسن شحاتة أن الدكتور أحمد ماجد طبيب المنتخب الوطني في ذلك الوقت بذل جهدًا كبيرًا من أجل تجهييز اللاعبين وتعافيهم من مرض أنفلونزا الخنازير مؤكدًا أنهم نجحوا فى النهاية بحصد اللقب بعد عناء كبير أمام غانا في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 سجله محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي السابق والجونة الحالي وهي آخر