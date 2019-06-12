رياضة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
وأضاف حسن شحاتة أن الدكتور أحمد ماجد طبيب المنتخب الوطني في ذلك الوقت بذل جهدًا كبيرًا من أجل تجهييز اللاعبين وتعافيهم من مرض أنفلونزا الخنازير مؤكدًا أنهم نجحوا فى النهاية بحصد اللقب بعد عناء كبير أمام غانا في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 سجله محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي السابق والجونة الحالي وهي آخر
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محمود الخطيب العامرى فاروق

ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.
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الاتحاد التونسي يكشف سر استبعاد معلول من المنتخب

أثار نبأ استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة المنتخب التونسي، المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، جدلا واسعًا في الأوساط الكروية، وفي أول تعليق من الاتحاد التونسي، أوضح قيس رقاز المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استبعاد اللاعب جاء بقرار من المدير الفني الفرنسي آلان جريس، وللأخير الحرية في اختياراته. وأوضح رقاز، أن استبعاد معلول من قائمة المنتخب جاء عقابًا للاعب نتيجة ما بدر منه تجاه مدربه، بعد اعتراضه على المشاركة كبديل في مواجهة نسور قرطاج الودية أمام كرواتيا التي أقيمت أمس الثلاثاء.
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أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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اليوم.. أجيري يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم

يستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات كأس الأمم الإفريقية على أن يتم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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