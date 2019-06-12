أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

كازابلانكا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 19 مليونًا و951 ألفًا و120 جنيهًا، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، محققا 15 مليونا و410 آلاف و71 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض،