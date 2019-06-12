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أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 19 مليونًا و951 ألفًا و120 جنيهًا، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، محققا 15 مليونا و410 آلاف و71 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض،
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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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هنيدي بحجم عقلة الإصبع في برومو «كينج سايز» (فيديو)

طرح الفنان محمد هنيدى، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "كينج سايز"، عبر حسابه على "تويتر"، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، وكتب: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز عن عقلة الأصبع"، وظهر من خلاله هنيدي وهو صغير الحجم مثل عقلة الإصبع، حيث اختبأ أسفل «الكنبة»، خوفًا من قطة تبحث عنه. وتجاوز البرومو الدعائي للعمل الـ50 ألف مشاهدة بعد طرحه بدقائق، وأعجب الجمهور بالبرومو، وطلبوا من هنيدي ألا يغيب عنهم، وتداولوا البرومو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
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فيلم-سبع-البرمبة

أفلام العيد| إيراد سبع البرمبة أقل من مليون لأول مرة

يتواصل عرض أفلام موسم عيد الفطر، في السينمات، وتتنافس 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات الثلاثاء 11 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا بالأمس بلغت 2 مليون و148 ألفا و548 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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