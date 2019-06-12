من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.

ومن بين الضباط الذين ألقى القبض عليهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف. وقالت لينا اليعقوب مراسلة قناة "الحدث" إن "أحد المتهمين بمحاولة الانقلاب هذه، اتهم بالضلوع في محاولات انقلابية أخرى وهو القيادي ود إبراهيم". وأضافت أن الانقلابيين