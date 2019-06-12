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من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟

تحرير:وكالات ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
ومن بين الضباط الذين ألقى القبض عليهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف. وقالت لينا اليعقوب مراسلة قناة "الحدث" إن "أحد المتهمين بمحاولة الانقلاب هذه، اتهم بالضلوع في محاولات انقلابية أخرى وهو القيادي ود إبراهيم". وأضافت أن الانقلابيين
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ديسكو محترم للعائلات.. أول ملهى ليلي في السعودية

في شهر ديسمبر من العام الماضي، تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العديد من التطورات والفعاليات في مجال الترفيه، مثل استقبال كبار المغنين العالميين لعقد الحفلات الغنائية بالإضافة للعروض المسرحية، حيث قال آل الشيخ في تغريدة، يناير الماضي "إن شاء الله سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية".
المجلس-العسكري-في-السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
سجن

الكشف عن وجود «سجناء فضائيين» في العراق

أزمة جديدة أثيرت في العراق، تشير إلى شبهات فساد داخل السجون، بإهدار مبالغ مالية طائلة على "سجناء فضائيين"،، إذ طالب رئيس تحالف "سائرون" البرلماني النائب برهان المعموري، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة، لبحث عقود الإطعام في السجون، والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات شهريا، مشيرا إلى أن " هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وأنها تضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"، بحسب بيان نشرته شبكة "السومرية" عن المعموري، ونقلته وكالة سبوتنيك،
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المجلس-العسكري-في-السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
أحد شواع الخرطوم

استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في بيان بثه التليفزيون أمس، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت خلال فض القوات الأمنية اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، ومئات المصابين، فيما دعت قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي وتسليم الحكم لسلطة مدنية، إلا أن المجلس العسكري تراجع اليوم وأعلن استعداده "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
السودان - 3

كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
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