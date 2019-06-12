مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

تعبيرية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول فتاة 21 عاما، مقيمة بإحدى قري شربين، مصابة بجرح قطعي خارجي بالمهبل، ادعاء اغتصابها.وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض على الشاب المتهم باغتصابها، 23 عاما، وبمواجهته