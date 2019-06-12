4 مشاهد مؤلمة لأسرتين في حادث تصادم الأوتوستراد

الأم تنهار على باب مشرحة حلوان بعد مشاهدة جثة ابنها.. والذهول يسيطر على عائلة بيومي والزوجة تدخل في غيبوبة.. استخراج أذون الدفن لباقي المتوفين

تحرير:محمد الأشموني وتصوير هاني شمشمون ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

في مشهد ممزوج بألم الصدمة والحسرة، دخل أهالي المتوفين لا تحملهم أقدامهم واحدًا تلو الآخر إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.. صراخ وذهول وإغماءات سيطرت على المشهد أمام المشرحة في انتظار خروج الجثامين، بينما أصيب البعض منهم بانهيار حزنا على وفاة ذويهم في الحادثة البشعة. التحرير رصدت عددا من المشاهد المؤلمة لذوي الضحايا أمام مشرحة حلوان.

المشهد الأول «أم محمد»، هرولت للمشرحة تتكئ على اثنين من أقاربها إذ خارت قواها ولم تعد تحملها قدماها عقب علمها بخبر وفاة نجلها محمد محمود ابن الـ 31 سنة، وانهارت الأم عقب تعرفها على جثة نجلها. «أنا لي مين بعده مات شهيد هتسيبني لمين يا محمد» جملة كررتها الأم المكلومة في ولدها بعد

المشهد الأول

«أم محمد»، هرولت للمشرحة تتكئ على اثنين من أقاربها إذ خارت قواها ولم تعد تحملها قدماها عقب علمها بخبر وفاة نجلها محمد محمود ابن الـ 31 سنة، وانهارت الأم عقب تعرفها على جثة نجلها.

«أنا لي مين بعده مات شهيد هتسيبني لمين يا محمد» جملة كررتها الأم المكلومة في ولدها بعد مشاهدة جثمانه المسجى امامها، وحاول المتواجدون تهدئتها فيما توجه بعض أهالي المتوفين بصحبة أمين شرطة إلى مقر نيابة حلوان للحصول على إذن النيابة بتصريح الدفن.

المشهد الثاني

"يارب رحمتك يارب" جملة لخصت بها ابنة أحمد بيومي محمد 69 عاما، أحد سكان مايو، الحال عقب رؤيتها جثمان والدها عند المشرحة.

المشهد الثالث

سادت حالة من الارتباك بين أفراد الأسرة بسبب عدم وجود بطاقة شخصية معهم لتسلم جثة والدهم؛ مما اضطرهم للانتظار أمام المستشفى، لحين إحضار بطاقات شخصية لاستلام الجثة عقب صدور قرار النيابة بالاستلام والدفن.

المشهد الرابع

زوجة بيومي سقطت على الأرض وهي تصرخ «هعيش لوحدي مين هيقد معايا بعدك»، فيما حاول بعض من أقاربها المتواجدين معها أمام المستشفى تهدئتها وإعطاءها المياه دون جدوى.

كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

وشملت قائمة المتوفين في الحادث "محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.

كما شملت القائمة: ربيع عبدالعزيز محروس، 60 سنة المنوفية، حافظ محمد محمود أحمد، 67 سنة حلوان، أحمد بيومي محمد، 69 سنة، يقيم 15 مايو.

صراخ وإغماءات بين أهالي ضحايا «كارثة الأوتوستراد»

في الوقت نفسه سابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبدالرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبدالتواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه، بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.

بالأسماء.. ننشر قائمة المتوفين في تصادم الأوتوستراد

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة



رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

مشاهد الموت

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم الأوتوستراد، حيث رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "إيه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

على بعد أمتار وقف المارة وقائدو السيارات شاخصين أبصارهم نحو ما تبقى من الحادث الأليم، ما بين رجل يساعد في نقل المصابين، وشيخ يطالب بتغطية حالات الوفاة من السيدات وإحضار مياه لمن كُتب له النجاة، الكل على قلب رجل واحد، وإزاحة قطع متناثرة من السيارات.