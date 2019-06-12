رياضة

لوكاكو يعلن الرحيل عن ماشستر يونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
لوكاكو
لوكاكو
كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أستقر على الرحيل من صفوف فريق الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد لوكاكو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "بريميوم سبورت" الإيطالية: "اتخذت قرارًا بالرحيل، لكن كل الاحترام لفريقي نظرًا لاستمرار عقدي". ونشرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب الـ 26 عامًا ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.
ويرغب نادي إنتر ميلان بقيادة مديره الفني الجديد أنطونيو كونتي في ضم البلجيكي لوكاكو ليكون أولى صفقات النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وكان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو قد عانى من انخفاض في المستوى مع زيادة وزنه، علمًا بأنه شارك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي
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محمود الخطيب العامرى فاروق

ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.
على-معلول (3)

الاتحاد التونسي يكشف سر استبعاد معلول من المنتخب

أثار نبأ استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة المنتخب التونسي، المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، جدلا واسعًا في الأوساط الكروية، وفي أول تعليق من الاتحاد التونسي، أوضح قيس رقاز المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استبعاد اللاعب جاء بقرار من المدير الفني الفرنسي آلان جريس، وللأخير الحرية في اختياراته. وأوضح رقاز، أن استبعاد معلول من قائمة المنتخب جاء عقابًا للاعب نتيجة ما بدر منه تجاه مدربه، بعد اعتراضه على المشاركة كبديل في مواجهة نسور قرطاج الودية أمام كرواتيا التي أقيمت أمس الثلاثاء.
اجيري (4)

أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
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أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا
أولي جونار-سولسكاير (5)

ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.
لويس فان جال

فان جال: إدارة اليونايتد لا تفهم شيئا في كرة القدم

ادعى المدرب الهولندي لويس فان جال، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، لا يعرف أي شيء عن كرة القدم، متهمًا إياه بأنه السبب في الأزمات التي يعاني منها الفريق منذ إقالته في عام 2016 بعد عامين من تدريبه لليونايتد، وقال فان جال الذي سبق أن درب أندية أياكس وبايرن ميونيخ وبرشلونة ومنتخب ألمانيا، لصحيفة "11 Freunde" الألمانية: "في البايرن، المسؤولون هناك رجال كرة قدم، وهو أمر أقدّره، أما في مانشستر، فالمدير التنفيذي لا يملك أي فهم لكرة القدم ولا يعرف أي شيء سوى الاستثمار البنكي".
احتفالات-ليفربول‎ (1)

ليفربول يهدد زعامة اليونايتد في إنجلترا

توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل الضغط من أجل السيطرة على الألقاب الكبرى بين الأندية الإنجليزية، وبات ليفربول يملك في رصيده حاليا 42 من الألقاب الكبرى، بواقع 18 لقبًا في الدوري، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 في كأس الرابطة، و3 في كأس الاتحاد الأوروبي، كما يملك مانشستر يونايتد أيضًا 42 لقبًا مقابل 30 لقبًا لأرسنال و24 لقبًا لتشيلسي و20 لقبًا لأستون فيلا و19 لقبًا لمانشستر سيتي و17 لقبًا لتوتنهام.
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