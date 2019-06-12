لوكاكو يعلن الرحيل عن ماشستر يونايتد

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

لوكاكو

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أستقر على الرحيل من صفوف فريق الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد لوكاكو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "بريميوم سبورت" الإيطالية: "اتخذت قرارًا بالرحيل، لكن كل الاحترام لفريقي نظرًا لاستمرار عقدي". ونشرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب الـ 26 عامًا ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويرغب نادي إنتر ميلان بقيادة مديره الفني الجديد أنطونيو كونتي في ضم البلجيكي لوكاكو ليكون أولى صفقات النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وكان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو قد عانى من انخفاض في المستوى مع زيادة وزنه، علمًا بأنه شارك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي