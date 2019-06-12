«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

تحرير:محمد فتحي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

امتحانات الثانوية العامة

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد، أنه تم إسعاف 363 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما لاتزال 8 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة. ووضعت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع