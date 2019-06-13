تناول اللبن.. 6طرق للتخلص من رائحة الثوم والبصل

استهلاك كميات مناسبة من اللبن يخفي رائحة الثوم بطريقة فعالة، فنظرًا لأن اللبن يحتوي على نسبة عالية من المياه والدهون فهو يساعد بشكل كبير على التقليل من رائحة الثوم
رائحة الفم من الأشياء التي تزعج الكثير من الأشخاص، فعند الاستيقاظ من النوم نحتاج إلى غسل الأسنان بمعجون ذي رائحة منعشة، كما يمكننا أيضًا التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البهارات، ولكن ماذا عن الثوم والبصل؟ فكل منهما يتميز بفوائد صحية وعلاجية لا يمكن تجاهلها؛ فعلى سبيل المثال الثوم يعمل على الوقاية من السرطان والتخلص من مشكلات المعدة، أما بالنسبة للبصل فهو مفيد للقلب كما أنه يمنع تجلط الدم، ولكن الشيء المزعج أن كلا منهما يترك رائحة كريهة في الفم تُشعر صاحبها بالحرج، نقلًا عن "stylecraze".
نظرًا لفوائده الكثيرة، يوجد العديد من الأفراد الذين يتناولون القليل من الثوم على الريق من أجل الصحة العامة للجسم، ولكن عند مصافحة أحد الأصدقاء ستشعر بالحرج والضيق لما له من رائحة نفاذة، ومن المؤكد أنك ستجد بعض ملامح النفور ظهرت على وجهه فيزداد ارتباكك وقلقك بشأن نفسك، وستقل ثقتك بنفسك.
لماذا تبدو رائحة
نظرًا لفوائده الكثيرة، يوجد العديد من الأفراد الذين يتناولون القليل من الثوم على الريق من أجل الصحة العامة للجسم، ولكن عند مصافحة أحد الأصدقاء ستشعر بالحرج والضيق لما له من رائحة نفاذة، ومن المؤكد أنك ستجد بعض ملامح النفور ظهرت على وجهه فيزداد ارتباكك وقلقك بشأن نفسك، وستقل ثقتك بنفسك.
لماذا تبدو رائحة النفس مثل البصل؟
رائحة النفس المحملة بالثوم أو البصل تعد شائعة بين الكثير من الأشخاص، وواحد من الأسباب الرئيسية هو استهلاك الثوم أو البصل في شكله الخام، لأنه عند طهيه مع الطعام قد يختفي طعمه ورائحته تمامًا. وترجع هذه الرائحة إلى أن هذين النوعين من الخضراوات يحتويان على كميات كبيرة من الكبريت، وعلى الرغم من فوائدهما التي لا تعد ولا تحصى فإن الكثيرين يتجنبون تناولهما خوفًا من رائحة النفس السيئة، ولحسن الحظ توجد بعض الوصفات العلاجية المنزلية التي من الممكن اتباعها للتخلص من هذه الرائحة، وفي ما يلي بعض منها:
1- استخدام فرشاة الأسنان
من الطرق التقليدية المعتادة استخدام فرشاة سميكة ومعجون مناسب، بجانب استخدام خيط الأسنان لتنظيف فتحات الأسنان الصغيرة التي قد يصعب على الفرشاة الوصول إليها، فكل منهما من الخطوات الأولية المهمة من أجل عناية جيدة بالأسنان، كما أنهما تساعدان أيضًا على التخلص من البقايا العالقة في أسنانك، وبناءً على ذلك تقل الرائحة على الفور، إضافة إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون فعالة أكثر مع تنظيف اللسان.
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2- استخدام مقشرة اللسان
تساعد هذه المقشرة السحرية في التقليل من مكونات الكبريت المتطاير في فمك، ومن ثم ستقل رائحة الفم الكريهة، وخاصة رائحة البصل والثوم.
3- استخدام غسول للفم
اتباع روتين صحي لتنظيف الأسنان واللسان، إضافة إلى استخدام غسول يقتل البكتيريا من أكثر الأشياء الفعالة للتنفس بطريقة منعشة، فستجد أن له أيضًا تأثيرا نفسيا فيك، فهذه الممارسات جميعها تعطي أفضل النتائج ضد بقايا الطعام في الأسنان أو الرائحة الكريهة، وبما أن غسول الفم يحتوي على ثاني أكسيد الكلور، فهو يعد من أفضل الخيارات للتخلص من الرائحة السيئة.
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4- بيكربونات الصودا
عليك تحضير كوب من بيكربونات الصودا مع كوب من المياه الدافئة، ويمكنك بعد ذلك استخدامه في المضمضة بشكل يومي بعد كل وجبة، فتعمل الخصائص المضادة للبكتيريا التي توجد في بيكربونات الصوديوم على التقليل من رائحة الفم من خلال مكافحة البكتيريا التي توجد في الفم، وتحفز من زيادة الرائحة أيضًا.
5- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مطهرة تساعد بشكل كبير في التخلص من رائحة النفس المحملة بالبصل والثوم.
6- تناول اللبن
قد تشعر بالدهشة من أن اللبن قد يساعد في مثل هذه الحالات، ولكن استهلاك كميات مناسبة من اللبن يخفي رائحة الثوم بطريقة فعالة، فنظرًا لأن اللبن يحتوي على نسبة عالية من المياه والدهون فهو يساعد بشكل كبير على التقليل من رائحة الثوم.
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