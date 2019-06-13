تناول اللبن.. 6طرق للتخلص من رائحة الثوم والبصل

استهلاك كميات مناسبة من اللبن يخفي رائحة الثوم بطريقة فعالة، فنظرًا لأن اللبن يحتوي على نسبة عالية من المياه والدهون فهو يساعد بشكل كبير على التقليل من رائحة الثوم

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

رائحة الفم

رائحة الفم من الأشياء التي تزعج الكثير من الأشخاص، فعند الاستيقاظ من النوم نحتاج إلى غسل الأسنان بمعجون ذي رائحة منعشة، كما يمكننا أيضًا التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البهارات، ولكن ماذا عن الثوم والبصل؟ فكل منهما يتميز بفوائد صحية وعلاجية لا يمكن تجاهلها؛ فعلى سبيل المثال الثوم يعمل على الوقاية من السرطان والتخلص من مشكلات المعدة، أما بالنسبة للبصل فهو مفيد للقلب كما أنه يمنع تجلط الدم، ولكن الشيء المزعج أن كلا منهما يترك رائحة كريهة في الفم تُشعر صاحبها بالحرج، نقلًا عن "stylecraze".

نظرًا لفوائده الكثيرة، يوجد العديد من الأفراد الذين يتناولون القليل من الثوم على الريق من أجل الصحة العامة للجسم، ولكن عند مصافحة أحد الأصدقاء ستشعر بالحرج والضيق لما له من رائحة نفاذة، ومن المؤكد أنك ستجد بعض ملامح النفور ظهرت على وجهه فيزداد ارتباكك وقلقك بشأن نفسك، وستقل ثقتك بنفسك. لماذا تبدو رائحة