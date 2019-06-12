رياضة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل بيع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أنه لم تصل أي عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يتردد أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة بدلا من شر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
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فرجانى ساسى

فرجاني ساسي: لاعبو الزمالك يستحقون الشكر (فيديو)

أعرب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موجهًا تهنئته للجماهير البيضاء واللاعبين. وأضاف ساسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن فريقه خاض مشوارًا صعبًا في البطولة حتى منصات التتويج، وأنه يجب توجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال هذه البطولة. وعن إصابته، أوضح لاعب نسور قرطاج، أنه يخوض حاليًا مرحلة التأهيل بعدما تخطى المرحلة الأصعب للتعافي، متمنيًا العودة السريعة للملاعب.
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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ بعد فوز الزمالك

علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي البطولة الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
فرجانى ساسى

فرجاني ساسي يصل القاهرة لمساندة الزمالك

وصل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر؛ من أجل حضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي، حيث سيلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.
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