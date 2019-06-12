رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

فرجاني ساسي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل بيع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أنه لم تصل أي عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يتردد أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة بدلا من شر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

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