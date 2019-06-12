عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته الإذاعية بأن ناديي الأهلي والزمالك يطالبان بـ16 يوما راحة بين مباراتي الذهاب والإياب في البطولات الإفريقية وهذا يؤثر على انتظام جدول الدوري، مشيرا إلى أن مشكلة عدم انتظام الدوري يواجهها الدوري المغربي والتونسي رغم أن فرق البطولة لديهم أقل في العدد ولن يقدروا على انتظام