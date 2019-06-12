مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

قيمة محمد صلاح التسويقية تفوقت على العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة حيث يعد هو اللاعب الأغلى تسويقيًّا داخل القارة السمراء بفارق 90 مليون يورو عن رياض محرز الثاني
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
المنتخب السنغالي، الذي يبحث عن تحقيق اللقب للمرة الأولى، يتربع على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي،
المنتخب السنغالي، الذي يبحث عن تحقيق اللقب للمرة الأولى، يتربع على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وكاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.
وجاء منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، في المركز الثاني بالقائمة، حيث تبلغ قيمته 327 مليون يورو، ويعد نيكولا بيبي هو أغلى اللاعبين في المنتخب الإيفواري من الناحية التسويقية، حيث بلغت قيمته التسويقية 65 مليون يورو.
المنتخب المصري
، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، جاء في المركز الثالث، بقيمة بلغت 28ر202 مليون يورو، متفوقًا على المنتخب المغربي، الفائز باللقب عام 1976، صاحب المركز الرابع في القائمة بقيمة بلغت 86ر187 مليون يورو.
ويرجع ارتفاع القيمة التسويقية لمنتخب الفراعنة لتواجد نجمه محمد صلاح هداف فريق ليفربول ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، حيث يحتل الفرعون المصري
المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قيمة في العالم، بقيمة بلغت 150 مليون يورو، ويليه محمد النني لاعب فريق أرسنال بقيمة 10 ملايين يورو، ومن بعده أحمد حجازي مدافع وست بروميتش بقيمة بلغت 8 ملايين يورو.
ويتصدر محمد صلاح
، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضيين، قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة التسويقية، حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو ماني، الذي وصلت قيمته التسويقية 85 مليون يورو، فيما جاء السنغالي كاليدو كوليبالي في المركز الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو، وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بقيمة بلغت 65 مليون يورو.
وتتفوق قيمة صلاح التسويقية على قيمة العديد من المنتخبات الكبرى التي سبق لها الفوز بالبطولة مثل منتخب الكونغو الديمقراطية، بطل المسابقة عامي 1968 و1974، الذي تبلغ قيمته 85،92 مليون يورو، ومنتخب جنوب إفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، الذي بلغت قيمته 26،35 مليون يورو.
وعلى مستوى اللاعبين العرب المشاركين في المسابقة، جاء الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي
، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين قيمة خلف صلاح، حيث بلغت قيمته 60 مليون يورو.
وساهم محرز في فوز الفريق السماوي بأربعة ألقاب محلية في الموسم المنقضي (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، والدرع الخيرية).
وحل المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، في المركز الثالث بالقائمة، بعدما بلغت قيمته 35 مليون يورو، وذلك عقب الدور الرائع الذي قدمه في تتويج فريقه بالثنائية المحلية (الدوري الهولندي وكأس هولندا) بالإضافة للتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997.
وفيما يتعلق بقائمة أكثر المنتخبات العربية قيمة تسويقية في البطولة، جاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث بعد منتخبي مصر والمغرب بقيمة بلغت 186 مليون يورو، ثم المنتخب التونسي بـ54 مليون يورو، يعد وهبي الخزري لاعب وسط سانت ايتيان الفرنسي أغلى لاعب في منتخب "نسور قرطاج" حيث تصل قيمته التسويقية نحو 15 مليون يورو، وفي المركز الأخير جاء المنتخب الموريتاني، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، حيث بلغت قيمته 4 ملايين يورو.