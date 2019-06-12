مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

قيمة محمد صلاح التسويقية تفوقت على العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة حيث يعد هو اللاعب الأغلى تسويقيًّا داخل القارة السمراء بفارق 90 مليون يورو عن رياض محرز الثاني

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

منتخب مصر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.

المنتخب السنغالي، الذي يبحث عن تحقيق اللقب للمرة الأولى، يتربع على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا) للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي،