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صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
وأشار صبحي، إلى أن إنشاء وتشكيل غرفة العمليات المركزية، يؤكد الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.وتابع صبحي، أن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل
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وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
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الصحة تكشف إصابات المتوفين في حادث تصادم الأوتوستراد

دفعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فور وقوع حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بطريق الأوتوستراد بحلوان، بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين. وأشار الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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القلاية والمحمرة عشوائيات تهدد بولاق أبوالعلا بالهدم

"التطوير"، من المفترض أنها كلمة مبهرة تحمل فى طياتها نوعا من التفاؤل والاتجاه نحو مستقبل أفضل لمن سيشملهم التطوير، ولكن صدى هذه الكلمة مختلف للغاية لدى سكان منطقة بولاق أبو العلا ممن يستيقظون يوميا وأمامهم أنقاض مبانى منطقة مثلث ماسبيرو، والتى تخيل البعض أنها مجرد منطقة عشوائية ومن الأفضل التخلص منها، دون النظر إلى ما تم هدمه من مبان ومحلات لها تاريخ تطل على شارع 26 يوليو، ومن هذا المنطلق أصبحت كلمة "تطوير" كابوسا يطارد سكان المنطقة فى الجزء المتبقى على الجانب الآخر من شارع 26 يوليو، فالجميع يشعر بالقلق من المصير المحتوم فى حالة الهدم.
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وزير الرياضة يلتقي 2900 من متطوعي بطولة أمم إفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية والبالغ عددهم 2900 شاب وفتاة، وذلك بحضور الدكتورة جهاد عامر مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين، ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم. وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من لجنة المتطوعين، مؤكدا ضرورة بذل كثير من الجهد والعمل بشكل غير تقليدي، لإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الإفريقية، والتى تعد العرس الرياضي الكروي الكبير، الذي سيتابعه أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم.
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السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
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غسل الترام.. الإسكندرية تستعد لأمم إفريقيا (صور)

أيام قليلة وتستقبل مصر أحد أهم الأحداث الكروية على الصعيد الإفريقي، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتم اختيار ملعب استاد الإسكندرية ليكون واحدا من الملاعب التى ستستقبل مباريات البطولة والذي شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية وواكبها مجموعة من التطويرات والاستعدادات الخاصة بعدد من المرافق والجهات لاستقبال جماهير المنتخبات الإفريقية خلال الدور الأول والأدوار التالية.
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الجيش يحاول فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم(فيديو)

نقلت قناة «الحرة» عن مصادر محلية سودانية وتقارير، أفادت بأن قوات الدعم السريع تنتشر خارج محيط الاعتصام أمام القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقالت «قوى الحرية والتغيير"»، في وقت سابق إن هناك إرهاصات تنذر بمحاولة المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، وناشدت المواطنين التوجه إلى مكان الاعتصام لحماية الثورة. وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة في محيط الاعتصام.
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