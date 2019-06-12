صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات
تحرير:أحمد سعيد حسانين
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي.
وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
وأشار صبحي، إلى أن إنشاء وتشكيل غرفة العمليات المركزية، يؤكد الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.وتابع صبحي، أن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل
وأشار صبحي، إلى أن إنشاء وتشكيل غرفة العمليات المركزية، يؤكد الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وتابع صبحي، أن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إنجاح البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر.
والتقى صبحي الشباب المتطوعين في بطولة كأس الأمم الإفريقية والبالغ عددهم 2900 شاب وفتاة، وذلك بحضور الدكتورة جهاد عامر مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين، ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم.
وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من لجنة المتطوعين، مؤكدا ضرورة بذل كثير من الجهد، لإظهار صورة مصر الحقيقية من خلال بطولة الأمم الإفريقية.