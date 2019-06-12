صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.

وأشار صبحي، إلى أن إنشاء وتشكيل غرفة العمليات المركزية، يؤكد الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.وتابع صبحي، أن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل