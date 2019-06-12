عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

محمد شريف

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي تعاقد مع محمد شريف قادمًا من وادي دجلة مقابل 12 مليون جنيه، ولكن لم يشارك اللاعب بشكل أساسي خلال الموسم الجاري واعتماد المديرين الفنين على اللاعب بصورة غير منتظمة أو استبعاده بشكل مستمر من قائمة الفريق. محمد شريف لم يشارك مع فريق الأهلي سوى في 13 مباراة، بواقع لقاء ودي و3 لقاءات في كأس