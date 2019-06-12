جريمة

مأمور قسم حلوان: إصدار تصاريح دفن ضاحيا الأوتوستراد

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
حادث الأوتوستراد
حادث الأوتوستراد
وصلت قوة أمنية من جنوب القاهرة إلى مستشفى حلوان العام حيث تجمهر أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اليوم، وطلب مأمور قسم حلوان من الأهالي الذهاب إلى تجهيز مراسم الدفن والعزاء. وأكد مأمور قسم حلوان للأهالي أن تصاريح الدفن في طريقها إلى المستشفى. ودخل أهالي المتوفين إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.
وشملت قائمة المتوفين في الحادث "محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة،
اقرأ المزيد
السيارات-المحطمة-فى-حادث-طريق-الاتوستراد (1)

4 مشاهد مؤلمة لأسرتين في حادث تصادم الأوتوستراد

في مشهد ممزوج بألم الصدمة والحسرة، دخل أهالي المتوفين لا تحملهم أقدامهم واحدًا تلو الآخر إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.. صراخ وذهول وإغماءات سيطرت على المشهد أمام المشرحة في انتظار خروج الجثامين، بينما أصيب البعض منهم بانهيار حزنا على وفاة ذويهم في الحادثة البشعة. التحرير رصدت عددا من المشاهد المؤلمة لذوي الضحايا أمام مشرحة حلوان.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

مفاجأة في واقعة اغتصاب فتاة دار الأيتام بالدقهلية

اعترفت "إيمان" فتاة المنصورة اليتمية والتي ادعت اغتصابها من أحد الشباب، بعد طلاقها ورفض دار الأيتام دخولها من جديد بحجة أنها متزوجة رغم أنها عذراء، بأنها لم تغتصب وأنها مارست الجنس بقبولها ورضاها مع الشخص الذي ادعت عليه اغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في إحدى الشقق، وأنها ادعت الاغتصاب بعد إصابتها بنزيف في الرحم، لتجبره على إيوائها بالزواج منها وتنتقم من الدار التي رفضت استقبالها بعد طلاقها، لتسدل الستار باعترافها على الواقعة التي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة التعاطف معها.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
اعدام

تأييد إعدام ميكي وحماصة والمجنون بحريق ملهى العجوزة

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام للمتهمين الأربعة، المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق ملهى العجوزة»، والمتهمون هم كل من: محمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، محمود سعدى على أحمد، محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته «ميكي»، على خلفية إدانتهم بارتكاب الأحداث التي وقعت بملهى العجوزة الليلى وأودت بحياة 17 شخصًا، لتصبح الأحكام نهائية وباتة بحق قائمة المتهمين الواردة في منطوق الحكم.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-الأوتستراد‎ (1)

ننشر أسماء المصابين في حادث الأوتوستراد المأساوي

يسابق الأطباء الزمن لإسعاف وإنقاذ المصابين في حادث طريق الأوستراد المروع اليوم، والذي خلف 14 قتيلا ونحو 11 آخرين من المصابين الذين تم نقلهم إلى أكثر من مستشفى، حسب خطورة حالاتهم، والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، تم نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، ويوسف عصام عبد التواب، والذي تم تحويله لغرفة العمليات في مستشفى البنك الأهلي، القريب من مكان التصادم، وهشام عماد الدين ويعالج بالمستشفى نفسه. بينما نقلت سيارات الإسعاف روان عادل صلاح، بهجت محمود، لمستشفى معهد ناصر أيضا لتلقي العلاج، ونُقل ياسر محمد عاشور إلى مستشفى دار الشفاء.
حادث-الأوتستراد‎ (1)

صراخ وإغماءات بين أهالي ضحايا «كارثة الأوتوستراد»

تجمع مئات من أهالي المتوفين بحادث الأوتوستراد بحلوان، أمام قسم الطوارئ بمستشفى حلوان العام، لتسلم جثث ذويهم، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء، ولم يصدر كشف نهائي بأسماء وحصيلة أعداد المتوفين جراء الحادث المأساوي، ولم تتسلم إدارة المستشفى -حتى كتابة هذه السطور- قرار النيابة بتسليم الجثث لذويهم تمهيدا لاستصدار قرار بدفنهم، وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org