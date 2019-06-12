مأمور قسم حلوان: إصدار تصاريح دفن ضاحيا الأوتوستراد

تحرير:محمد الأشموني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

حادث الأوتوستراد

وصلت قوة أمنية من جنوب القاهرة إلى مستشفى حلوان العام حيث تجمهر أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اليوم، وطلب مأمور قسم حلوان من الأهالي الذهاب إلى تجهيز مراسم الدفن والعزاء. وأكد مأمور قسم حلوان للأهالي أن تصاريح الدفن في طريقها إلى المستشفى. ودخل أهالي المتوفين إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.

وشملت قائمة المتوفين في الحادث "محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة،