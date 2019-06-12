توقف حركة المرور بطريق الأوتوستراد بسبب حريق سيارة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م

اشتعال النيران في سيارة على طريق الأوتوستراد

تسبب ارتفاع درجة الحرارة في اشتعال النيران، داخل سيارة نقل في أثناء سيرها بطريق الأوتوستراد، في الطريق المتجه للمعادي، ما أدى لتوقف حركة السيارات، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق هائل بسيارة نقل، بطريق الأوتوستراد، ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وانتقل رجال الحماية المدينة للسيطرة على الحريق وإخماده، وقامت أوناش المرور برفع حطام السيارة من الطريق، ولم ينتج عن الحريق آى إصابات جراء الحادث.

وفي السياق نفسه، شهد طريق الأوتوستراد حادث تصادم 3 سيارات في نطاق مدينة حلوان ووصل عدد المتوفين إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي، بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة