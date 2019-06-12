جوارديولا يوضح حقيقة تعاقد السيتي مع ميسي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيتر سيتي الإنجليزي أن طموحه مع السيتي الموسم المقبل هو تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال في تصريحات للصحافة الإسبانية: "الفوز بدوري الأبطال هو دائمًا البطولة الأهم وتجعلك أكثر سعادة وخاصة حينما تحققها أكثر من مرة كما أننا نلعب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في البطولة المحلية". وواصل جوارديولا تصريحاته بأنه حينما تخسر في دوري أبطال أوروبا ربما تبقى حزينًا يومًا أو أثنين ولكن في الدوري الأمر يبدو أكثر صعوبة من ذلك.

وعلق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني قائلا: "إنّه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي. الكرة الإسبانية سوف تستفيد كثيرًا بقدومه". وعن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، نفى بيب جوارديولا أن ميسي انتقل إلى