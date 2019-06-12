وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

تحرير:محمد عبد الجليل ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

جانب من اجتماع وزير الداخلية

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.

من جهته، أعرب وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى دول القارة. وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار