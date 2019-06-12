زيدان يطمئن دياز على مستقبله مع ريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

زين الدين زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار اللاعب الإسباني الشاب إبراهيم دياز رفقة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة. ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إبراهيم دياز سيكون متواجدا في معسكر إعداد ريال مدريد يوم 8 يوليو المقبل، لبدء تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة زيدان براحة بال تامة لكونه جزءا من مشروع زيدان الجديد. وأكدت الصحيفة رغبة إدارة نادي ريال مدريد إعارة دياز خلال الموسم المقبل، إلا أن زين الدين زيدان اجتمع مع اللاعب وقال له: "استرخِ يا فتى، أنا أعتمد عليك".

وانضم دياز لصفوف النادي الملكي في يناير الماضي، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو لكنه عانى من قلة المشاركة رفقة الفريق المدريدي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري، قبل أن يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق بعد عودة الفرنسي زيدان. واختتمت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تعتبر