رياضة

زيدان يطمئن دياز على مستقبله مع ريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار اللاعب الإسباني الشاب إبراهيم دياز رفقة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة. ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إبراهيم دياز سيكون متواجدا في معسكر إعداد ريال مدريد يوم 8 يوليو المقبل، لبدء تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة زيدان براحة بال تامة لكونه جزءا من مشروع زيدان الجديد. وأكدت الصحيفة رغبة إدارة نادي ريال مدريد إعارة دياز خلال الموسم المقبل، إلا أن زين الدين زيدان اجتمع مع اللاعب وقال له: "استرخِ يا فتى، أنا أعتمد عليك".
وانضم دياز لصفوف النادي الملكي في يناير الماضي، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو لكنه عانى من قلة المشاركة رفقة الفريق المدريدي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري، قبل أن يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق بعد عودة الفرنسي زيدان. واختتمت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تعتبر
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الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
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