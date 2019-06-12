بسبب تريزيجيه.. جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

تريزيجيه

بعد تعثر المفاوضات، سخر عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي التركي، من المطالب التي فرضها نادي قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية، مساء اليوم الأربعا، قائلا: "هل نقوم بشراء قطعة أرض في فلوريا المنطقة الساحلية الغالية الثمن في تركيا)؟ ورفض قاسم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو من جانب جالاتا، بالإضافة إلى الحصول على خدمات لاعبين اثنين من صفوف الفريق مقابل التخلي على خدمات لاعب الفراعنة.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن قاسم باشا يرغب في الحصول على 12 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه المصري الذي سيشارك في أمم إفريقيا ودخل دائرة اهتمام عدة أندية في أوروبا من بينها ليون ومارسيليا. وينتهي عقد محمود حسن تريزيجيه مع فريق قاسم باشا، في صيف 2021، وعلى مدار موسمين مع فريقه لعب الدولي المصري