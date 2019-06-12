رياضة

بسبب تريزيجيه.. جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
تريزيجيه
تريزيجيه
بعد تعثر المفاوضات، سخر عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي التركي، من المطالب التي فرضها نادي قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية، مساء اليوم الأربعا، قائلا: "هل نقوم بشراء قطعة أرض في فلوريا المنطقة الساحلية الغالية الثمن في تركيا)؟ ورفض قاسم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو من جانب جالاتا، بالإضافة إلى الحصول على خدمات لاعبين اثنين من صفوف الفريق مقابل التخلي على خدمات لاعب الفراعنة.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن قاسم باشا يرغب في الحصول على 12 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه المصري الذي سيشارك في أمم إفريقيا ودخل دائرة اهتمام عدة أندية في أوروبا من بينها ليون ومارسيليا. وينتهي عقد محمود حسن تريزيجيه مع فريق قاسم باشا، في صيف 2021، وعلى مدار موسمين مع فريقه لعب الدولي المصري
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محمود الخطيب العامرى فاروق

ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.
على-معلول (3)

الاتحاد التونسي يكشف سر استبعاد معلول من المنتخب

أثار نبأ استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة المنتخب التونسي، المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، جدلا واسعًا في الأوساط الكروية، وفي أول تعليق من الاتحاد التونسي، أوضح قيس رقاز المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استبعاد اللاعب جاء بقرار من المدير الفني الفرنسي آلان جريس، وللأخير الحرية في اختياراته. وأوضح رقاز، أن استبعاد معلول من قائمة المنتخب جاء عقابًا للاعب نتيجة ما بدر منه تجاه مدربه، بعد اعتراضه على المشاركة كبديل في مواجهة نسور قرطاج الودية أمام كرواتيا التي أقيمت أمس الثلاثاء.
اجيري (4)

أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
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محمود-تريزيجية (5)

فرانس فوتبول: عرض رسمي جديد لتريزيجيه

أكد موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، أن نادي قاسم باشا التركي، تلقى عرضًا رسميًا للحصول على خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وكشف موقع الصحيفة الشهيرة، أن نادي جالاتا سراي التركي، قدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب الدولي المصري، وذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن اقتراب نادي أولمبيك ليون الفرنسي من خطف اللاعب في الميركاتو الصيفي، وتلقي قاسم باشا عرضًا آخر من روما الإيطالي. وأوضح، أن جالاتا سراي يعتبر هو الأقرب لضم تريزيجيه، والمتوقع أن تتخطى قيمته العرض الأول الذي رفضه قاسم باشا والبالغة قيمته 6 ملايين يورو.
منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
عمرو-اديب (1)

ماذا قال عمرو أديب لمحمد صلاح بعد صورته مع السمكة؟

علّق الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc masr على الصور التي نشرها الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، والتي ظهر فيها خلال تواجده في الجونة ممسكًا بسمكة كبيرة قام باصطيادها، حيث نشر أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كلك بركة يا أبو مكة أنا بقعد بالأيام في المركب ما بيطلعش معايا سردينة واحدة.. حتى السمك بيحب يطلع يتصور معاك سيلفي".
محمد-صلاح

محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.
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