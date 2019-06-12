أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحرير:هاني العوضي ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

اجيري

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.

وتطرق المدرب المكسيكي للحديث عن استاد القاهرة مؤكدا أن عودة المنتخب للعب في العاصمة مرة أخرى يمثل حالة خاصة للاعبين والجماهير، وقد يكون عامل حسم كبير بالنسبة لهم، وعن اختياراته للاعبين وهل هناك لاعب كان يتمنى أن يضمه للقائمة قال المدير الفني للفراعنة إن القائمة التي اختارها هي الأفضل وتم اختيار الـ23