نجم الزمالك: الإعلام ظلمني.. ووليد سليمان لاعب مؤذٍ

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

وليد سليمان

يرى شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، أن الإعلام المنتمي للنادي الأهلي، هو من تسبب في الترويج للهجوم عليه واتهامه بتعمد إيذاء المنافسين، قائلا: «أي لاعب يحاول اللعب بشكل قوي أمام النادي الأهلي يتم الهجوم عليه». وأضاف السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، ببرننامج «Time Live» عبر قناة TIME SPORTS، أن طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض، يتم الهجوم عليه مثلما كان يحدث معه، رغم أنه يعتمد على القوة في طريقة لعبه فقط، دون إيذاء للمنافسين.

وتابع: «على العكس تمامًا يتعامل الإعلام مع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، رغم أنه يلعب بقوة ومؤذٍ في الوقت ذاته، لكن لا يتحدث أحد عنه أو ينتقده». وواصل: «السبب في الهجوم علي واتهامي بإيذاء المنافسين مجرد شائعات روج لها النادي الأهلي ولاعبوه، بدليل أنني أواجه جميع الفرق طوال الموسم