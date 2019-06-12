رياضة

نجم الزمالك: الإعلام ظلمني.. ووليد سليمان لاعب مؤذٍ

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
وليد سليمان
وليد سليمان
يرى شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، أن الإعلام المنتمي للنادي الأهلي، هو من تسبب في الترويج للهجوم عليه واتهامه بتعمد إيذاء المنافسين، قائلا: «أي لاعب يحاول اللعب بشكل قوي أمام النادي الأهلي يتم الهجوم عليه». وأضاف السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، ببرننامج «Time Live» عبر قناة TIME SPORTS، أن طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض، يتم الهجوم عليه مثلما كان يحدث معه، رغم أنه يعتمد على القوة في طريقة لعبه فقط، دون إيذاء للمنافسين.
وتابع: «على العكس تمامًا يتعامل الإعلام مع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، رغم أنه يلعب بقوة ومؤذٍ في الوقت ذاته، لكن لا يتحدث أحد عنه أو ينتقده». وواصل: «السبب في الهجوم علي واتهامي بإيذاء المنافسين مجرد شائعات روج لها النادي الأهلي ولاعبوه، بدليل أنني أواجه جميع الفرق طوال الموسم
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ابوالسعود-السيد‎ (2)

الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
ميندي‎

رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. جاهزية أزارو ورحلة ألمانية جديدة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مساء اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء، على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة، والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق، وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
الاهلى-الاسماعيلى (2)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
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الأهلى والزمالك مهددان باللعب بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين، التي اُقيمت بينهما يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، أحرزه جيرالدو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وهددت المسابقات إدارة النادي الأهلي في حالة تكرار خروج جماهيره عن النص ستقام مبارياته المقبلة بدون جمهور خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.
صالح-جمعة

رسالة غامضة من محمد صلاح لصالح جمعة

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على التويتة التي كتبها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتب صالح: «فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر»، حيث عاد جمعة إلى مستواه الطبيعي خلال الفترة الماضية بشكل جيد مع الفريق، وجاء رد الفرعون المصري بطريقة كوميدية بعد نشرها بساعات، حيث كتب: «معرفتكش أنا كدا».
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