وفاة معلمتين مصريتين بالكويت أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

جثة - صورة أرشيفية

لقيت معلمتان مصريتان مصرعهما، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الأولى في أثناء وجودها داخل مدرسة، والثانية في أثناء الطريق إلى المدرسة. ففي داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، فارقت معلمة مصرية الحياة، إذ عثر عليها زملاؤها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة. وبحسب زملائها فإن المعلمة المصرية استئذنتهم فى الخروج من مكان تجمعهم في أثناء الإشراف على امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)، وتوجهت إلى دورة المياه، إلا أنها تأخرت عليهم في العودة، ما جعل المدرسين يذهبون للبحث عنها.

وعثر المدرسون على المعلمة ملقاة داخل الحمام، وفاقدة للوعى، فاصطحبوها إلى المستشفى إلا أنهم اكتشفوا وفاتها نتيجة أزمة قلبية، ورفعت المنطقة التعليمية تقريرا بالواقعة إلى قطاع التعليم العام للعلم. فيما لقيت معلمة مصرية أيضا مصرعها في أثناء ذهابها إلى مدرستها في منطقة الأحمدي التعليمية للمراقبة في امتحانات