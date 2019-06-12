وزير الرياضة يلتقي مديري الاستادات قبل بطولة إفريقيا

تحرير:كريم مليم ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

أشرف صبحي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، مديري الاستادات المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويمثلون 6 مجموعات، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الاستادات خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا على توفير كافة الإمكانات التي تحتاجها الاستادات.

وشدد صبحي، على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي بشأن الاستادات وعمليات التنظيم الخاصة بدخول وخروج الجماهير من خلال البوابات الإلكترونية المعدة لذلك. وأشار إلى أن "تذكرتي" قد نجحت في مواجهة السوق السوداء الخاصة ببيع التذاكر وأن جمهور كرة القدم الحقيقي هو من ستمتلئ به مدرجات