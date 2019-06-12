رياضة

الاتحاد التونسي يكشف سر استبعاد معلول من المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
علي معلول
علي معلول
أثار نبأ استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة المنتخب التونسي، المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، جدلا واسعًا في الأوساط الكروية، وفي أول تعليق من الاتحاد التونسي، أوضح قيس رقاز المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استبعاد اللاعب جاء بقرار من المدير الفني الفرنسي آلان جريس، وللأخير الحرية في اختياراته. وأوضح رقاز، أن استبعاد معلول من قائمة المنتخب جاء عقابًا للاعب نتيجة ما بدر منه تجاه مدربه، بعد اعتراضه على المشاركة كبديل في مواجهة نسور قرطاج الودية أمام كرواتيا التي أقيمت أمس الثلاثاء.
وأكد، أن علي معلول نجم كبير في الكرة التونسية، ومن العناصر المهمة، وأن الاتحاد التونسي لم يصدر أي عقوبات عليه، مشيرًا إلى أنه سيظل واحدًا من العناصر المهمة للمنتخب في المراحل القادمة. وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، إذ قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم
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محمود الخطيب العامرى فاروق

ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.
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أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
محمود حسن تريزيجيه (1)

بسبب تريزيجيه.. جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا

بعد تعثر المفاوضات، سخر عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي التركي، من المطالب التي فرضها نادي قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية، مساء اليوم الأربعا، قائلا: "هل نقوم بشراء قطعة أرض في فلوريا المنطقة الساحلية الغالية الثمن في تركيا)؟ ورفض قاسم عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو من جانب جالاتا، بالإضافة إلى الحصول على خدمات لاعبين اثنين من صفوف الفريق مقابل التخلي على خدمات لاعب الفراعنة.
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منتخب-تونس

تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
علي-معلول-الأهلى وحرس الحدود (8)

كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.
رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (2)

بعد أزمة الترجي والوداد.. أشهر 9 مباريات أُعيدت

بعد الأزمة التي نشبت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء إعادة المباراة، خارج تونس، وأعلن هادي هامل المتحدث باسم «الكاف» أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.
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