الاتحاد التونسي يكشف سر استبعاد معلول من المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

علي معلول

أثار نبأ استبعاد علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة المنتخب التونسي، المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام، جدلا واسعًا في الأوساط الكروية، وفي أول تعليق من الاتحاد التونسي، أوضح قيس رقاز المتحدث الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن استبعاد اللاعب جاء بقرار من المدير الفني الفرنسي آلان جريس، وللأخير الحرية في اختياراته. وأوضح رقاز، أن استبعاد معلول من قائمة المنتخب جاء عقابًا للاعب نتيجة ما بدر منه تجاه مدربه، بعد اعتراضه على المشاركة كبديل في مواجهة نسور قرطاج الودية أمام كرواتيا التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وأكد، أن علي معلول نجم كبير في الكرة التونسية، ومن العناصر المهمة، وأن الاتحاد التونسي لم يصدر أي عقوبات عليه، مشيرًا إلى أنه سيظل واحدًا من العناصر المهمة للمنتخب في المراحل القادمة. وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، إذ قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم

وأكد، أن علي معلول نجم كبير في الكرة التونسية، ومن العناصر المهمة، وأن الاتحاد التونسي لم يصدر أي عقوبات عليه، مشيرًا إلى أنه سيظل واحدًا من العناصر المهمة للمنتخب في المراحل القادمة.



وفجّر آلان جيريس مفاجأة مدوية، إذ قرر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.



وكان معلول قد علق على قرار استبعاده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «القادم أفضل بإذن الله».



وحقق المنتخب التونسي، مساء أمس الثلاثاء، انتصارا معنويا على حساب وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، وسجل هدفي نسور قرطاج أنيس البدري ونعيم سليتي، بينما أحرز هدف كرواتيا برونو بيتكوفيتش.