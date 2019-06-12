ثورة غضب أهلاوية بسبب قرار مجلس الخطيب

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

مجلس الأهلي

أٌصيب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، بالصدمة، بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة القلعة الحمراء، بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس الثلاثاء بالجزيرة، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادى، على رأسها أزمة مباريات الدوري الممتاز.. عدد كبير من الجماهير الأهلاوية تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للتعبير عن غضبهم بعد الحالة التي وصلت إليها ألعاب الصالات داخل النادي.

ألعاب صالات الأهلي، شنت هجومًا على محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بعد القرار الذي اتخذه بتجديد الثقة في رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، وأرجعت الجماهير الفشل فى جميع الألعاب لوجود خلل إدارى ووجود مجاملات فى الاختيارات بجميع الألعاب. وخسر الأهلى معظم البطولات فى جميع الألعاب، وآخرها خسارة