رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.

وبدأ ميندي مشواره الاحترافي بقميص لوهافر عام 2015، وانتقل في صيف 2017 إلى صفوف أوليمبيك ليون مقابل 5 ملايين يورو، وسينتهي تعاقده مع فريق ليون في عام 2023، وشارك في 44 مباراة خلال الموسم المنتهي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها. ودخل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم صفقات مميزة تساعد