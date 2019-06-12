السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.

كما عين شريف مجدى محمود طه أبوالعلا الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة الفيوم الابتدائية وأحمد فرج موسى زاهر الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية.وجاءت المادة الثانية من الفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض كل من أحمد عبدالحميد كامل عبدالسميع الرئيس من الفئة «ب» بمحكمة أسيوط الابتدائية ومينا