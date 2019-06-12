سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.
كما عين شريف مجدى محمود طه أبوالعلا الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة الفيوم الابتدائية وأحمد فرج موسى زاهر الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية.وجاءت المادة الثانية من الفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض كل من أحمد عبدالحميد كامل عبدالسميع الرئيس من الفئة «ب» بمحكمة أسيوط الابتدائية ومينا
اقرأ المزيد
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
أشرف صبحي (6)

صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
حادث-الاوتوستراد ‎ (1)

الصحة تكشف إصابات المتوفين في حادث تصادم الأوتوستراد

دفعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فور وقوع حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بطريق الأوتوستراد بحلوان، بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين. وأشار الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي في إفطار العيلة:الشعب المصري أسرة كبيرة (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتناول وجبة إفطار رمضان معه في مقر إقامته الخاص. وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه، اليوم، إلى مجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين، للاستماع إليهم ولآرائهم، والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.
السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي (2)

السيسي: نثمن دور كندا الداعم لتنمية مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي لمصر، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكندا في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، ومثمنا مسيرة العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين على مدار عقود ممتدة، وكذلك دور كندا الداعم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد مثله

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق، وإن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، أن مصر بها 27 محافظة وأن كنائسنا بخير، لافتًا إلى أن محافظة المنيا يوجد بها أمر خطأ، وعلينا أن نسأل لماذا المنيا تحديدًا؟ وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول الإنسان إلى "بيلياتشو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org