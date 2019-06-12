تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

الجهاز الفني للزمالك

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الانتهاء من مباراة حرس الحدود في مسابقة الدوري. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة حصدها من 31 مباراة، بينما