انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

انفجار في منصة نفط - صورة أرشيفية

وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.

وقال بهرام دشتي نجاد مدير الهيئة لوكالة "فارس"، إن الحريق اندلع حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في المنصة 9 في حقل بارس الجنوبي، على بعد 100 كلم من عسلوية.وأكد أن 14 عاملا تم إجلاؤهم من المكان خلال عملية إنقاذ طارئة، وقال إنه في الوقت الحالي تمت السيطرة على 90% من الحرائق ونسعى لإطفاء الباقي.وامتد