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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
انفجار في منصة نفط - صورة أرشيفية
انفجار في منصة نفط - صورة أرشيفية
وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.
وقال بهرام دشتي نجاد مدير الهيئة لوكالة "فارس"، إن الحريق اندلع حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في المنصة 9 في حقل بارس الجنوبي، على بعد 100 كلم من عسلوية.وأكد أن 14 عاملا تم إجلاؤهم من المكان خلال عملية إنقاذ طارئة، وقال إنه في الوقت الحالي تمت السيطرة على 90% من الحرائق ونسعى لإطفاء الباقي.وامتد
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وفاة معلمتين مصريتين بالكويت أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية

لقيت معلمتان مصريتان مصرعهما، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الأولى في أثناء وجودها داخل مدرسة، والثانية في أثناء الطريق إلى المدرسة. ففي داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، فارقت معلمة مصرية الحياة، إذ عثر عليها زملاؤها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة. وبحسب زملائها فإن المعلمة المصرية استئذنتهم فى الخروج من مكان تجمعهم في أثناء الإشراف على امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)، وتوجهت إلى دورة المياه، إلا أنها تأخرت عليهم في العودة، ما جعل المدرسين يذهبون للبحث عنها.
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بسبب الفساد.. حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، بحسب "سكاي نيوز". وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، إذ سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
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من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
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ديسكو محترم للعائلات.. أول ملهى ليلي في السعودية

في شهر ديسمبر من العام الماضي، تولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العديد من التطورات والفعاليات في مجال الترفيه، مثل استقبال كبار المغنين العالميين لعقد الحفلات الغنائية بالإضافة للعروض المسرحية، حيث قال آل الشيخ في تغريدة، يناير الماضي "إن شاء الله سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية".
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صحف عربية: قمتان في مكة.. وقطر تعترف بالانتهاكات

طالعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، باستمرار التصعيد بين أمريكا وإيران الذي تصدر مانشيتات الصحف، كما استعرضت تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تحذير أمريكي للطائرات المحلّقة فوق الخليج العربي"، أبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تحذير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، رغم التأكيدات المعلنة من جانب الطرفين بعدم رغبتهما في خوض حرب.
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أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
صحف-الإمارات

صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
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دول خليجية تقر إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

قررت السعودية ودول خليجية، الموافقة على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ونقلت الصحيفة عن مصادر مواقفة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. وقالت المصادر، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.
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