ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

حادث الأوتوستراد

ارتفع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً بعد وفاة حالتين من المصابين، كان قد تم إيداعهما غرفة العناية المركزة، وكانت قائمة المتوفين قد شملت كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.

كما شملت القائمة كلا من: ربيع عبدالعزيز محروس، 60 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، حافظ محمد محمود أحمد، 67 سنة يقيم بحلوان، أحمد بيومي محمد، 69 سنة، يقيم بمدينة 15 مايو. يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه مئات من أهالي المتوفين بحادث الأوتوستراد بحلوان، أمام قسم الطوارئ بمستشفى حلوان العام، لاستلام جثث