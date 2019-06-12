الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

ابو السعود

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

من جانبه عبر أبوالسعود عن سعادته باللعب للأهلي، مؤكدا أنها خطوة مهمة في مسيرته، وأنه شرف لأي لاعب تمثيل النادي وارتداء قميصه. وأوضح أنه كان يمتلك عددا من العروض، إلا أن المفاوضات التي بدأت معه منذ فترة جعلته يختار الأهلي عن قناعة ورغبة في تحقيق الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أن محمد مصيلحي المدير الفني