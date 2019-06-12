أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

تحرير:محمد الأشموني- تصوير: هاني شمشون ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد

حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.

وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى. وارتفع عدد الضحايا