جريمة

أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

تحرير:محمد الأشموني- تصوير: هاني شمشون ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد
أهالي ضحايا حادث الأوتوستراد
حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.
وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى. وارتفع عدد الضحايا
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مصرع-سيدة-حامل

وفاة سيدة وقع عليها سور بحملة إزالة.. وصرف 10 آلاف جنيه للأسرة

لقيت سيدة مصرعها في عزبة أبوعرفية التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بعد أن سقط عليها سور منزلها الخارجي من "البلوك الجيري" أودى بحياتها في الحال في أثناء تنفيذ قرار إزالة بأحد المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية، وتبين أنها حامل في الشهر الرابع. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين دائرة المركز أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بأعمال إزالة بناء.
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ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً

ارتفع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً بعد وفاة حالتين من المصابين، كان قد تم إيداعهما غرفة العناية المركزة، وكانت قائمة المتوفين قد شملت كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (5)

اشتباكات بين أهالي ضحايا الأوتوستراد وأمن المشرحة

دخل أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، مساء الأربعاء، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة. وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (2)

والد مصاب بـ«الأوتوستراد»: الناجون من الحادث 4 فقط

في تمام الساعه الثالثة والنصف عصر اليوم كانت مستشفى معهد ناصر على موعد مع استقبال ثلاث حالات من المصابين جراء حادث الأوتوستراد المأسوي الذي أودى بحياة 14 شخصًا وإصابة 11 مصابًا آخرين. "التحرير" كانت لها لقاء مع أهالي المصابين، والحالة الأولى كانت مع خالد عبدالرازق، يبلغ من العمر 30 عامًا، يعمل في مول بمنطقة المعادي، ويقطن بمساكن حلوان، ولديه من الأبناء 3، ولد وبنتين، إذ أكد ابن خال المصاب أنه لم يعلم أي شيء عن الحالة التابعة لهم والتي تم تحويلها من مستشفى البنك الأهلي إلى معهد ناصر.
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تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (5)

اشتباكات بين أهالي ضحايا الأوتوستراد وأمن المشرحة

دخل أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، مساء الأربعاء، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة. وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى.
تجمع-الأهالي-لاستلام-زويهم-في-حادث-حلوان (2)

والد مصاب بـ«الأوتوستراد»: الناجون من الحادث 4 فقط

في تمام الساعه الثالثة والنصف عصر اليوم كانت مستشفى معهد ناصر على موعد مع استقبال ثلاث حالات من المصابين جراء حادث الأوتوستراد المأسوي الذي أودى بحياة 14 شخصًا وإصابة 11 مصابًا آخرين. "التحرير" كانت لها لقاء مع أهالي المصابين، والحالة الأولى كانت مع خالد عبدالرازق، يبلغ من العمر 30 عامًا، يعمل في مول بمنطقة المعادي، ويقطن بمساكن حلوان، ولديه من الأبناء 3، ولد وبنتين، إذ أكد ابن خال المصاب أنه لم يعلم أي شيء عن الحالة التابعة لهم والتي تم تحويلها من مستشفى البنك الأهلي إلى معهد ناصر.
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مأمور قسم حلوان: إصدار تصاريح دفن ضاحيا الأوتوستراد

وصلت قوة أمنية من جنوب القاهرة إلى مستشفى حلوان العام حيث تجمهر أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اليوم، وطلب مأمور قسم حلوان من الأهالي الذهاب إلى تجهيز مراسم الدفن والعزاء. وأكد مأمور قسم حلوان للأهالي أن تصاريح الدفن في طريقها إلى المستشفى. ودخل أهالي المتوفين إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.
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4 مشاهد مؤلمة لأسرتين في حادث تصادم الأوتوستراد

في مشهد ممزوج بألم الصدمة والحسرة، دخل أهالي المتوفين لا تحملهم أقدامهم واحدًا تلو الآخر إلى مشرحة حلوان العام للتعرف على ذويهم من ضحايا تصادم الأوتوستراد المروع، الذي وقع اليوم أعلى كوبري طرة، طريق المعادي حلوان بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين.. صراخ وذهول وإغماءات سيطرت على المشهد أمام المشرحة في انتظار خروج الجثامين، بينما أصيب البعض منهم بانهيار حزنا على وفاة ذويهم في الحادثة البشعة. التحرير رصدت عددا من المشاهد المؤلمة لذوي الضحايا أمام مشرحة حلوان.
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