وفاة سيدة وقع عليها سور بحملة إزالة.. وصرف 10 آلاف جنيه للأسرة

تحرير:محمد مصباح ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

وفاة سيدة في حملة إزالة بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها في عزبة أبوعرفية التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بعد أن سقط عليها سور منزلها الخارجي من "البلوك الجيري" أودى بحياتها في الحال في أثناء تنفيذ قرار إزالة بأحد المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية، وتبين أنها حامل في الشهر الرابع. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين دائرة المركز أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بأعمال إزالة بناء.

والمبنى واقع على أرض زراعية بجوار منزل المجني عليها، وتبين من الفحص والتحريات أنه في أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "غ. م" 35 عاما التابع للوحدة المحلية لقرية عين غصين بتنفيذ قرار إزالة لأحد الأسور الملاصقة لمنزلها والمقامة على أرض زراعية، وفي أثناء تواجد المجني عليها بجوار السور الخاص بمنزلها، سقط عليها