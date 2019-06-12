جريمة

وفاة سيدة وقع عليها سور بحملة إزالة.. وصرف 10 آلاف جنيه للأسرة

تحرير:محمد مصباح ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
وفاة سيدة في حملة إزالة بالإسماعيلية
وفاة سيدة في حملة إزالة بالإسماعيلية
لقيت سيدة مصرعها في عزبة أبوعرفية التابعة لقرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية بعد أن سقط عليها سور منزلها الخارجي من "البلوك الجيري" أودى بحياتها في الحال في أثناء تنفيذ قرار إزالة بأحد المنازل المجاورة لمنزلها للبناء على أرض زراعية، وتبين أنها حامل في الشهر الرابع. تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بسقوط سور من الطوب الجيري على سيدة بقرية أبوعرفية بعين غصين دائرة المركز أثناء قيام مسؤولي الوحدة المحلية لقرية عين غصين بالقيام بأعمال إزالة بناء.
والمبنى واقع على أرض زراعية بجوار منزل المجني عليها، وتبين من الفحص والتحريات أنه في أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "غ. م" 35 عاما التابع للوحدة المحلية لقرية عين غصين بتنفيذ قرار إزالة لأحد الأسور الملاصقة لمنزلها والمقامة على أرض زراعية، وفي أثناء تواجد المجني عليها بجوار السور الخاص بمنزلها، سقط عليها
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أهالي حادث الأوتوستراد يحاولون اقتحام مغسلة المستشفى

حاول عدد من أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد اقتحام المغسلة الموجودة بمستشفى حلوان العام، بسبب تأخر خروج الجثامين بالرغم من انتهاء الغسل وتضاعف عدد المتواجدين أمام المستشفى، فيما تدخلت قوات الشرطة لمنع المتواجدين من الدخول إلى المغسلة لحين استخراج تصاريح الدفن، ودخل الأهالي مساء الأربعاء، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة.
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ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً

ارتفع عدد ضحايا حادث الأوتوستراد إلى 16 متوفىً بعد وفاة حالتين من المصابين، كان قد تم إيداعهما غرفة العناية المركزة، وكانت قائمة المتوفين قد شملت كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، يقيم بمركز الشهداء بالمنوفية، حسام عبدالفتاح صبري، 51 سنة.
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اشتباكات بين أهالي ضحايا الأوتوستراد وأمن المشرحة

دخل أهالي المتوفين في حادث الأوتوستراد، في اشتباكات مع أمن مشرحة مستشفى حلوان العام، مساء الأربعاء، بسبب إصرار بعض النساء على دخول المشرحة وحضور غسل أقاربهن من الضحايا، ونتج عن ذلك حالة من التدافع أمام باب المشرحة. وحاول عدد من الأهالي المتواجدين فض الاشتباك بين الطرفين وتم السيطرة على الموقف ووصلت قوة أمنية أخرى من قسم شرطة حلوان، لتأمين عملية خروج الجثامين وتنظيمها تحسبا لتدافع أهالي المتوفين خلال عملية استلام الجثماين، وتحاول القوة إخلاء المكان الموجود أمام مدخل الطوارئ المواجه لمسجد المستشفى.
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والد مصاب بـ«الأوتوستراد»: الناجون من الحادث 4 فقط

في تمام الساعه الثالثة والنصف عصر اليوم كانت مستشفى معهد ناصر على موعد مع استقبال ثلاث حالات من المصابين جراء حادث الأوتوستراد المأسوي الذي أودى بحياة 14 شخصًا وإصابة 11 مصابًا آخرين. "التحرير" كانت لها لقاء مع أهالي المصابين، والحالة الأولى كانت مع خالد عبدالرازق، يبلغ من العمر 30 عامًا، يعمل في مول بمنطقة المعادي، ويقطن بمساكن حلوان، ولديه من الأبناء 3، ولد وبنتين، إذ أكد ابن خال المصاب أنه لم يعلم أي شيء عن الحالة التابعة لهم والتي تم تحويلها من مستشفى البنك الأهلي إلى معهد ناصر.
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بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
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إصابة 5 أشخاص في حادثين على كوبري الساحل والحوامدية

شهد كوبرى الساحل، بنطاق الجيزة، تصادم سيارتين "أجرة"، ما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، بخلاف تعطُّل حركة المرور أعلى الكوبري، الرابط بين إمبابة والقاهرة، متسببًا فى كثافات مرورية أمام المنتقلين من إمبابة والوراق إلى وسط القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة في كوبري الساحل بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض البنك الأهلى

أمرت نيابة العمرانية، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب أمس "الإثنين" فى قطعة أرض فضاء يتم تشوين سيارات قديمة بها، تتبع البنك الأهلي فى شارع الهرم، وامتداد النيران إلى طابقين فى عقار بمحيط موقع الحريق، وذلك لبيان أسباب نشوب الحريق، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق بدأ فى قطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، إذ فوجئ أهالي شارع الهرم، بتصاعد ألسنة لهب، تتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة، وبعد وصول الإطفاء تبين احتراق طابقين بعقار مجاور.
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السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".
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