المقاولون العرب يطالب بتشفير الدوري المصري

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

المقاولون العرب

يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز، أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن قنوات beIN sports، تلقي إقبالا شديدًا من المصريين الذين يقفون بالطوابير أمام منافذها للاشتراك. وأشار عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة «النيل للرياضة» إلى أن أندية الدوري المصري تحتاج إلى جوائز تحفيزية للتنافس على المراكز الأولى، كما أن اتحاد الكرة لديه أموال كثيرة، لذلك يجب استغلال كل الأمور المتاحة لتطوير المسابقة والنهوض بها.

وتابع: «يجب على اتحاد الكرة أن يكون حريصًا على مشاركة الفرق التي تحصل على المركزين الخامس والسادس في البطولات الدولية، مثلما عليه أن يوفر عائدات للأندية عن طريق بيع البث الفضائي وعقود الرعاية لمسابقة الدوري». وعن تشفير مباريات الدوري المصري، اقترح عادل أن يدفع كل مواطن 100 جنيه سنويًا مقابل