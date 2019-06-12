رياضة

المقاولون العرب يطالب بتشفير الدوري المصري

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز، أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن قنوات beIN sports، تلقي إقبالا شديدًا من المصريين الذين يقفون بالطوابير أمام منافذها للاشتراك. وأشار عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة «النيل للرياضة» إلى أن أندية الدوري المصري تحتاج إلى جوائز تحفيزية للتنافس على المراكز الأولى، كما أن اتحاد الكرة لديه أموال كثيرة، لذلك يجب استغلال كل الأمور المتاحة لتطوير المسابقة والنهوض بها.
وتابع: «يجب على اتحاد الكرة أن يكون حريصًا على مشاركة الفرق التي تحصل على المركزين الخامس والسادس في البطولات الدولية، مثلما عليه أن يوفر عائدات للأندية عن طريق بيع البث الفضائي وعقود الرعاية لمسابقة الدوري». وعن تشفير مباريات الدوري المصري، اقترح عادل أن يدفع كل مواطن 100 جنيه سنويًا مقابل
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منتخب-مصر‎

المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
ابوالسعود-السيد‎ (2)

الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

أصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا اليوم الخميس يرفض فيه عدم خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، حين من الممكن أن يكون الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، وجاء نص بيان الفريق البترولي كالتالي: «يرفض نادي بتروجيت نهائيًا خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو».
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
اجتماع-اللجنة الاولمبية-و وزير الشباب والرياضة

كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟

في واقعة غريبة، ظهر رئيس نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، الذي شهد مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، بالرغم من صدور قرار من اللجنة الأولمبية بعدم ظهور رئيس الأبيض في أي مناسبة رياضية، وإيقافه لمدة عامين، وتضمن القرار أيضا، نقل جميع المنافسات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية موقعة منه بصفته رئيسا للنادي، لكن الأخير قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرارات اللجنة وهو ما استند له رئيس الزمالك في حضور المباراة.
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