تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.

الفنان ياسر صادق تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى يناير الماضى وهو ممثل ومخرج مسرحى قدم العديد من الأعمال فى التليفزيون والسينما والمسرح، كان آخرها مسرحية "عندما منعوا الغناء"، على خشبة مسرح الطليعة، كما قدم أعمالا من إخراجه على خشبة المسرح منها "أمير الفقراء، ولحظة حب، وشمس". وفي