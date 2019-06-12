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تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تحرير:التحرير ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
ياسر صادق
ياسر صادق
تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
الفنان ياسر صادق تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى يناير الماضى وهو ممثل ومخرج مسرحى قدم العديد من الأعمال فى التليفزيون والسينما والمسرح، كان آخرها مسرحية "عندما منعوا الغناء"، على خشبة مسرح الطليعة، كما قدم أعمالا من إخراجه على خشبة المسرح منها "أمير الفقراء، ولحظة حب، وشمس". وفي
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4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
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عمرو سعد: تدربت مثل لاعبى المنتخب لأتقن «حملة فرعون»

نافس الفنان عمرو سعد خلال موسم عيد الفطر، بفيلم "حملة فرعون"، حيث واجه صراعًا قويًا مع 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. ورغم أن العمل تتوفر به العديد من عوامل النجاح وجذب الجمهور، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه منذ بدء عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى.
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رسالة محمد فؤاد لعزت أبو عوف في مرضه: أطيب قلب

بعث الفنان محمد فؤاد، برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، والذي يعاني من فترة من أزمة صحية حرجة. ونشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف، من بينها واحدة تجمعهما في بداية "فؤاد" الفنية حينما اكتشف موهبته "أبو عوف" وقدّمه للجمهور، وأخرى تجمعهما بعدما تقدم بهما العمر، ووصف "فؤاد" أبو عوف بـ"أستاذه"، داعيًا له بالشفاء، وكتب: "أستاذي العزيز والغالي عزت أبو عوف.. ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا".
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لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
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مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
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