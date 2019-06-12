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مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
ليبيا - صورة أرشيفية
ليبيا - صورة أرشيفية
أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
وجددوا "رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، ودوره في مزيد من تأزيم الوضع، وأعربوا عن رفضهم لتدفق السلاح إلى ليبيا مما يشكل عامل تأجيج للصراع".وكان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف قال إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأضاف العساف في اجتماع
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الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما". وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.
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وفاة معلمتين مصريتين بالكويت أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية

لقيت معلمتان مصريتان مصرعهما، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الأولى في أثناء وجودها داخل مدرسة، والثانية في أثناء الطريق إلى المدرسة. ففي داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، فارقت معلمة مصرية الحياة، إذ عثر عليها زملاؤها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة. وبحسب زملائها فإن المعلمة المصرية استئذنتهم فى الخروج من مكان تجمعهم في أثناء الإشراف على امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)، وتوجهت إلى دورة المياه، إلا أنها تأخرت عليهم في العودة، ما جعل المدرسين يذهبون للبحث عنها.
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بسبب الفساد.. حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، بحسب "سكاي نيوز". وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، إذ سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
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مجلس الامن

بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر بيع الأسلحة في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على تمديد حظر بيع الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر". ومن المقرر أن يمنح القرار الجديد الدول الأعضاء في مجلس الأمن "صلاحيات في تفتيش السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا". من جانبه، دعا ممثل بريطانيا في مجلس الأمن، المقدم لمشروع القرار "ستيفن هيكي" جميع الأطراف المشاركة في النزاع في ليبيا إلى احترام حظر الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.
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الجيش الليبي يكشف دور الإرهابي المصري هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى مصر أمس، وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر
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مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
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