مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

ليبيا - صورة أرشيفية

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".

وجددوا "رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، ودوره في مزيد من تأزيم الوضع، وأعربوا عن رفضهم لتدفق السلاح إلى ليبيا مما يشكل عامل تأجيج للصراع".وكان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف قال إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأضاف العساف في اجتماع