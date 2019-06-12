رياضة

المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
المنتخب
المنتخب
احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، ويستعد المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا، التي سيفتتحها بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 يونيو. المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره البلد المضيف، وضمت
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يطالب بتشفير الدوري المصري

يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز، أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن قنوات beIN sports، تلقي إقبالا شديدًا من المصريين الذين يقفون بالطوابير أمام منافذها للاشتراك. وأشار عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة «النيل للرياضة» إلى أن أندية الدوري المصري تحتاج إلى جوائز تحفيزية للتنافس على المراكز الأولى، كما أن اتحاد الكرة لديه أموال كثيرة، لذلك يجب استغلال كل الأمور المتاحة لتطوير المسابقة والنهوض بها.
ابوالسعود-السيد‎ (2)

الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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أجيري يتحدث عن العودة للقاهرة واختياراته لللاعبين

تحدث خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تنزانيا، عن توقعاته للمنتخبات التي تنافس مصر على لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد أن تركيزه حاليًا على مباراة زمبابوي في افتتاح البطولة ولا يفكر سوى في هذا اللقاء وكذلك اللاعبون وكل أفراد الجهاز الفني. وعن خوض مباريات ودية أمام منتخبات مثل تنزانيا وغينيا أوضح أجيري أنه لم ينظر إلى مواجهة منتخبات قوية بل كل تفكيره أن تقام المباريات في مصر حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.
منتخب-مصر‎

مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
محمد صلاح

حراسة وغرفة مغلقة.. معاملة «VIP» لصلاح في المنتخب

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بجانب سيارة خاصة، كما حرص مسئولو منتخب مصر، على توفير غرفة منفردة للاعب في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، في الإسكندرية، علمًا بأن اتحاد الكرة أعلن عن انضمام محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام بمدينة ببرج العرب، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
منتخب مصر (2)

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة الفراعنة

علق محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الذي تم استبعاده صباح اليوم الثلاثاء، من القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بأنه يتمنى التوفيق لزملائه في غمار البطولة وتحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن الجميع على قلب رجل واحد. وأوضح حارس سموحة موقفه من الاستبعاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "الحمد لله على كل حال، تلقيت كل الدعم من الجهاز الفني، خاصة من خافيير أجيري المدير الفني وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى".
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