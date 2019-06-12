المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

تحرير:علي الزيني ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

المنتخب

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، ويستعد المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا، التي سيفتتحها بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 يونيو. المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره البلد المضيف، وضمت