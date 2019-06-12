خروج جثامين ضحايا «الأوتوستراد» من مستشفى حلوان (صور)

تحرير:محمد أبو زيد - تصوير: هاني شمشون ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

خروج جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من المستشفى

في مشهد مأساوي خرجت جميع جثامين ضحايا حادث الأوتوستراد من مستشفى حلوان فيما خرجت أول حالة وفاة من المستشفى، مساء الأربعاء، بعد مرور 11 ساعة، لعدم وجود صور بطاقة شخصية لمستلم الجثة؛ ما دفع المسؤولين بالمستشفى إلى استبدالها بحالة أخرى لحين الحصول على صورة البطاقة، وخرجت الحالة وسط تشديدات أمنية مكثفة وصراخ وعويل من أهالي الضحايا الذين أصيب أحدهم بحالة إغماء، وتم نقل والدة أحد الضحايا محمولة لعدم قدرتها على السير بعد خروج أول حالة وفي انتظارها لخروج نجلها فيما بدأ الحاضرون من أهالي الحالات سرعة إنهاء الأوراق من الأقسام التابعين لها.

شملت قائمة المتوفين كلا من: محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، يقيم بولاق الدكرور، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة من مركز الشهداء بالمنوفية، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة،