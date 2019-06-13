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الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
علم السعودية
علم السعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما". وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في 19 أبريل الماضي، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي، عن عمر يناهز 63 عامًا، ولم يوضح البيان الصادر عن الديوان، أسباب الوفاة أو أي تفاصيل عن ظروفها، لكنه اكتفى بالإعلان عن خبر الوفاة والإشارة إلى موعد صلاة
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ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
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انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي

وقع انفجار في منصة نفط مشتركة بين دولتي إيران وقطر أدى ما إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث، بحسب موقع "العربية . نت". وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، بأن الحريق لا يزال مستمرًا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه. وذكرت الوكالة أن تسربًا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع دولة قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق في المنصة.
جثة

وفاة معلمتين مصريتين بالكويت أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية

لقيت معلمتان مصريتان مصرعهما، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، الأولى في أثناء وجودها داخل مدرسة، والثانية في أثناء الطريق إلى المدرسة. ففي داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، فارقت معلمة مصرية الحياة، إذ عثر عليها زملاؤها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة. وبحسب زملائها فإن المعلمة المصرية استئذنتهم فى الخروج من مكان تجمعهم في أثناء الإشراف على امتحانات الثانوية العامة (دور ثان)، وتوجهت إلى دورة المياه، إلا أنها تأخرت عليهم في العودة، ما جعل المدرسين يذهبون للبحث عنها.
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بسبب الفساد.. حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، بحسب "سكاي نيوز". وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، إذ سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
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استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
الملك-سلمان

السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي

أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.
السودان

السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني»

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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