الديوان الملكي يُعلن وفاة أمير سعودي

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

علم السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، حالة وفاة داخل العائلة المالكة. وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما". وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في 19 أبريل الماضي، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي، عن عمر يناهز 63 عامًا، ولم يوضح البيان الصادر عن الديوان، أسباب الوفاة أو أي تفاصيل عن ظروفها، لكنه اكتفى بالإعلان عن خبر الوفاة والإشارة إلى موعد صلاة