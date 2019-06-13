رياضة

عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
وأضاف أن اتحاد الكرة تعامل بشكل مناقض مع النادي الأهلي، ورفض تأجيل مباريات له رغم خوضه لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مواعيد قريبة. وشدد مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بيان اتحاد الكرة الأخير يؤكد أحقية النادي في طلباته، والحديث عن أن الموسم الحالي من الدوري استثنائي ينطبق فقط على الأهلي،
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المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يطالب بتشفير الدوري المصري

يرى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز، أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة أن قنوات beIN sports، تلقي إقبالا شديدًا من المصريين الذين يقفون بالطوابير أمام منافذها للاشتراك. وأشار عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة «النيل للرياضة» إلى أن أندية الدوري المصري تحتاج إلى جوائز تحفيزية للتنافس على المراكز الأولى، كما أن اتحاد الكرة لديه أموال كثيرة، لذلك يجب استغلال كل الأمور المتاحة لتطوير المسابقة والنهوض بها.
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الأهلي يرد الضربة ويخطف نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أبوالسعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، لمدة 3 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد، جاء ذلك في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق، وأشار رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق الرياضية من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
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رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
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