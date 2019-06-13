عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف أن اتحاد الكرة تعامل بشكل مناقض مع النادي الأهلي، ورفض تأجيل مباريات له رغم خوضه لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مواعيد قريبة. وشدد مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بيان اتحاد الكرة الأخير يؤكد أحقية النادي في طلباته، والحديث عن أن الموسم الحالي من الدوري استثنائي ينطبق فقط على الأهلي،