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جيش الاحتلال يعترض صاروخا أُطلِق من قطاع غزة

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
إطلاق صاروخ - أرشيفية
إطلاق صاروخ - أرشيفية
اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخا أطلق من قطاع غزة صوب إسرائيل. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وبحسب الوكالة الروسية، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: «متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراضه على أيدي محاربي القبة الحديدية». وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في مدينة أشكول الإسرائيلية، شمال قطاع غزة، فور رصد إطلاق الصاروخ.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى قواته في المنطقة، حيث يقوم بعمليات بحث وتفتيش، بحسب ما أوردت قناة «مكان» الإسرائيلية.ويأتي ذلك التصعيد في وقت يحكم فيه جيش الاحتلال حصاره البحري على قطاع غزة من خلال فرضه طوقا أمنيا بحريا على القطاع.كما حظر جيش الاحتلال الصيد إثر تقليص مساحته تدريجيا خلال الأسبوع الماضي،
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