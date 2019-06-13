أمريكا: اعتداء أبها «فظيع».. وسنضغط على إيران

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

مطار أبها

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها السعودي. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قوله إن الهجوم «فظيع»، وإنه اعتداء آخر من الحوثيين المدعومين من إيران، باستهدافهم مطارا مدنيا. وأضاف هوك: «نحن نندد بهذا الهجوم وسنفعل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا في التحالف السعودية والإمارات لنمنع تدفق هذه الصواريخ التي استهدفت المطار، نحن ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها وسنعمل ما في وسعنا لمنع هذه الصواريخ»، لافتا إلى اعتداءات إيران الأخيرة على السفن في المنطقة.

وأكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستكثف الضغط الاقتصادي على طهران لحرمانها من المواد التي تحتاجها لمنع الهجمات ضد جيرانها، مشيرا إلى مساعى لجر المنطقة إلى حرب.وقال هوك إن الضغط على إيران من قبل الولايات المتحدة كبير جدا، مضيقا: «نريد أن تكون صادرات إيران من النفط الخام صفر، ونحن سعداء بدعم ومساعدة السعودية