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أمريكا: اعتداء أبها «فظيع».. وسنضغط على إيران

تحرير:وكالات ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص
مطار أبها
مطار أبها
نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها السعودي. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قوله إن الهجوم «فظيع»، وإنه اعتداء آخر من الحوثيين المدعومين من إيران، باستهدافهم مطارا مدنيا. وأضاف هوك: «نحن نندد بهذا الهجوم وسنفعل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا في التحالف السعودية والإمارات لنمنع تدفق هذه الصواريخ التي استهدفت المطار، نحن ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها وسنعمل ما في وسعنا لمنع هذه الصواريخ»، لافتا إلى اعتداءات إيران الأخيرة على السفن في المنطقة.
وأكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستكثف الضغط الاقتصادي على طهران لحرمانها من المواد التي تحتاجها لمنع الهجمات ضد جيرانها، مشيرا إلى مساعى لجر المنطقة إلى حرب.وقال هوك إن الضغط على إيران من قبل الولايات المتحدة كبير جدا، مضيقا: «نريد أن تكون صادرات إيران من النفط الخام صفر، ونحن سعداء بدعم ومساعدة السعودية
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ترامب يحمل الوثيقة

خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
قوات أمريكية

أمريكا: التهديد الإيراني حقيقي ومتعمد

قالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، الثلاثاء، إن التهديد الإيراني الذي تحركت على إثره قطع عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، وإن رد فعل الولايات المتحدة أعاق تحركات الإيرانيين. وخلال ندوة في واشنطن، أكدت ويلبارغر أن إرسال القطع العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية «أقرب إلى حملة ضد القوات الأمريكية في المنطقة»، بحسب «سكاي نيوز عربية». ?وأكدت ويلبارجر أن الولايات المتحدة قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».
جمال خاشقجى

أمريكا تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المملكة العربية السعودية على إحراز مزيد من التقدم فى التحقيقات التى تجريها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، قوله إن مقتل خاشقجي لا يزال «قضية ساخنة جدا»، وعلى السعوديين «أن يأخذوها على محمل الجد»، على حد قوله، وفقا لموقع «روسيا اليوم». وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعودية يجب عليها إكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك الجريمة في أكتوبر المقبل.
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مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
صواريخ

صاروخ كروز.. «الحوثي» تعلن تفاصيل استهداف مطار أبها

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في وقت سابق اليوم الأربعاء. وحسب قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، قال العميد يحيي سريع، إن "صاروخ كروز أُطلِق على مطار أبها، اليوم الأربعاءن استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة". وأوضح "سريع"، أن الملاحة الجوية في المطار تعطلت، مؤكدا أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تستطع التصدي للصاروخ، حسب تعبيره.
صواريخ

«جريمة حرب».. مطارات السعودية في مرمى نيران الحوثي

لم يمض على استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية شهرا، ولا تزال أيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصر على العبث داخل المملكة من خلال استهداف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين. فمنذ إطلاق التحالف العربي مهمته في اليمن والتي تقودها السعودية في شهر مارس 2015 لمحاربة تلك المليشيات الانقلابية وعودة الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات التي تزايدت على مدار الفترة الأخيرة.
اصتدام-طائرة

اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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