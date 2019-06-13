عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح أن اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي لأزمة الدوري هذا الموسم بسبب عدم مساواته بين الأندية، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أي تساهل مع الأهلي في المباريات المتتالية التي كان يخوضها، معلقًا: «مكانش فيه رحمة مع الأهلي». وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع النادي