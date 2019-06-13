رياضة

عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح أن اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي لأزمة الدوري هذا الموسم بسبب عدم مساواته بين الأندية، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أي تساهل مع الأهلي في المباريات المتتالية التي كان يخوضها، معلقًا: «مكانش فيه رحمة مع الأهلي». وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع النادي
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لابا-كودجو

عبد الحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض ناديه مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان، مشيرًا إلى أنه واحد من ضمن لاعبين عدة معروضين على النادي للتعاقد مع بعضهم في الموسم الجديد. وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النادي الأهلي المصري مهتم بالتعاقد مع نجم نهضة بركان صاحب الـ27 عامًا، الذي قدم موسمًا رائعًا مع فريقه، حصل خلاله على لقب هداف البطولة بـ8 أهداف، وتوج أيضًا بلقب هداف بطولة الدوري المغربي برصيد 18 هدفا بالمشاركة مع محسن ياجور، لاعب الرجاء الرياضي.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
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المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
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سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
هانى-ابو-ريدة-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
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